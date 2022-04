Bombeiros encontram corpo de última vítima desaparecida em Paraty

09/04/2022 | 14:56



O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro encontrou na manhã deste sábado, 9, o corpo da última vítima que estava desaparecida na comunidade de Ponta Negra, no município de Paraty, na Costa Verde fluminense, após os fortes temporais que atingiram a região há oito dias. De acordo com a corporação e com a prefeitura da cidade, o corpo é da menina Yasmin, de 8 anos, vítima de um deslizamento de terra na comunidade caiçara da Ponta Negra.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e pela prefeitura de Paraty. O secretário de Estado de Defesa Civil, Leandro Monteiro, anunciou pelas suas redes sociais, o fim das buscas por desaparecidos na cidade.

"Acabamos de encontrar a última vítima que estava desaparecida na praia de Ponta Negra - Paraty. Minha gratidão aos nossos militares do @cbmerjoficial e a todos que trabalharam muito nos últimos 8 dias", escreveu nas redes.

Yasmim foi a sétima integrante de uma família vítima dos deslizamentos na cidade. A família foi soterrada emPonta Negra. As vítimas foram a mãe Lucimar e seis filhos: João, de dois anos, Estevão, de cinco anos, Yasmim, de oito anos, Jasmin, de 10 anos, e Luciano, de 15 anos e Lucimara, de 17 anos. Um sétimo filho foi resgatado com vida e está hospitalizado.

Os temporais que atingiram o Rio de Janeiro provocaram deslizamentos de terra que deixaram pelo menos 16 mortos no Estado, incluindo crianças e adolescentes, segundo informaram as autoridades. Entre as áreas mais atingidas, estão Angra dos Reis e Paraty. Neste ano, as chuvas em Petrópolis, na região serrana do Estado, já haviam causado mais de 240 óbitos entre fevereiro e março.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que os trabalhos de busca por três pessoas desaparecidas em Itaguaçu, no município de Ilha Grande, continuam. A equipe atua com auxílio de cães farejadores, aeronaves, drones, retroescavadeiras e embarcações na operação.

Chuva

A Defesa Civil e o Alerta Rio informaram que há previsão de pancadas de chuva moderada a forte na capital fluminense neste fim de semana. Em Petrópolis, o sistema de sirenes de Alerta do município foi acionado na noite desta sexta-feira, 8. Não há registros de casos de ocorrências na cidade.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio emitiu um comunicado informando que a cidade entrou em "Estágio de Mobilização" às 21h25 desta sexta-feira. De acordo com as previsões do Alerta Rio, núcleos de chuva já se aproximam da Baía de Sepetiba e se deslocam para a zona oeste. Há previsão de pancadas de chuva moderada na região, acompanhadas de raios.