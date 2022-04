Terremoto de magnitude 5,2 atinge o leste da Turquia

09/04/2022 | 14:48



Um forte terremoto atingiu o leste da Turquia neste sábado, 9. Até a publicação desta matéria, não havia registro de vítimas ou danos graves, segundo informações do serviço de desastres do país. O terremoto de magnitude 5,2 atingiu a cidade de Pütürge, na província de Malatya, às 17h02, hora local, informou o Diretório de Gestão de Desastres e Emergências da Turquia (AFAD, na sigla em inglês). O tremor foi registrado a uma profundidade de 6,7 quilômetros.

"Não recebemos nenhum relatório negativo até agora. Nossas equipes continuam suas atividades de varredura em campo", disse o governador de Malatya, Aydin Barus, à agência estatal Anadolu. O ministro do Meio Ambiente e Urbanização, Murat Kurum, escreveu em sua conta em uma rede social que o governo turco estava acompanhando a situação de perto.

A Turquia fica sobre uma grande falha geológica, por isso terremotos são frequentes no país. Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu a província vizinha de Elazig em janeiro de 2020, matando 41 pessoas e ferindo mais de 1.600. Em 1999, pelo menos 17 mil pessoas morreram em um forte terremoto no noroeste da Turquia. Fonte: Associated Press.