Rodrigo Garcia visita Feira da Fraternidade em Santo André e encerra agenda no Grande ABC

Sérgio Vieira

Do Diário do Grande ABC



09/04/2022 | 14:38



O governador Rodrigo Garcia (PSDB) esteve, no início da tarde deste sábado (9), na Feira da Fraternidade, em Santo André, evento social que acontece até amanhã no estacionamento do Paço Municipal. Ao lado do prefeito Paulo Serra (PSDB) e da primeira-dama Ana Carolina Serra (Cidadania), Rodrigo caminhou pelos corredores da área gastronômica, cumprimentou os trabalhadores das barracas de lanches e os visitantes do espaço. Depois, pararam para almoçar. Escolheram churrasco e pastel. Diversas lideranças políticas, como o vice-prefeito de Santo André Luiz Zacarias (PL) e o deputado federal Alex Manente (Cidadania), acompanharam a visita.

A agenda em Santo André encerra a série de eventos do governador no Grande ABC. Pela manhã, Rodrigo participou da inauguração oficial do Poupatempo em Ribeirão Pires. De lá, foi a Rio Grande da Serra para anunciar a transferência da estação ferroviária, que será deslocada 300 metros. Logo depois, foi para Santo André.

Em uma das agendas, o governador anunciou que voltará em breve à região, desta vez para anunciar o valor do repasse estadual para o custeio do Hospital Doutor Radamés Nardini, em Mauá.