Prefeitura revitalizará fachada do Centro de Exposições e História

Da Redação



09/04/2022 | 14:09



A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo (Secult) iniciará na próxima semana a revitalização da fachada do Centro de Exposições e História “Ricardo Nardelli”, situado na região central da cidade. Um dos pontos mais emblemáticos da Estância, que abriga o Museu Municipal, o Centro de Documentação Histórica e a “torre do relógio” receberá novas cores, em obra que será assinada pelo artista Cláudio Duarte, o Ise.

O projeto da nova fachada foi apresentado nesta semana à secretária Rosi de Marco, da Secult, ao chefe de gabinete Samuel Boss e ao coordenador de museus da Prefeitura, Marcílio Duarte. A nova pintura integra ações de restauração do Centro de Exposições e História. Em março, a Prefeitura realizou reparos na cobertura e na fachada do prédio, troca do forro, entre outras melhorias.

Cláudio Duarte, Ise, é considerado o “mestre das escritas”. Seu primeiro contato com a arte de rua foi em 1992, no Cambuci, bairro da capital paulista. O grafiteiro utiliza linhas retas e curvas em seus trabalhos. Tem em sua trajetória profissional a participação no coletivo Vlok e assina obras de arte urbana em ruas dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Espanha, Índia e Nepal.