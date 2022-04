Prefeitura de Mauá inicia obras de manutenção em UBSs

Da Redação



09/04/2022 | 13:51



A Prefeitura de Mauá começou a realizar obras de manutenção em UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A primeira a receber melhorias é a Kennedy. Na sequência virão Macuco e Magini. Depois será a vez da Santista.



Os equipamentos de saúde ganharão novas impermeabilizações, telhados, esquadrias, instalações elétricas e hidráulicas e vidros, além de pinturas interna e externa.



Por conta das obras, as UBSs redirecionarão para outros serviços e unidades da rede pública alguns dos procedimentos disponibilizados, garantindo a assistência aos munícipes.



A UBS Macuco irá manter farmácia, atendimento de enfermagem, agendamento, coleta de exames e imunização contra a Covid e gripe. Curativos, eletrocardiograma e vacinação de rotina passarão para a Zaíra 2. As consultas com assistente social e fisioterapeuta também ocorrerão neste endereço.



Os atendimentos médicos serão feitos no CRAS Macuco — Centro de Referência de Assistência Social — e os odontológicos, na unidade Zaíra 1. Este local receberá também os pacientes da psicóloga e da fonoaudióloga.



No caso da unidade Kennedy serão transferidos apenas a vacinação de rotina e curativos. O local escolhido é a UBS Jardim Mauá .

A Magini terá apenas os atendimentos médicos redirecionados para o CER IV, das 7h às 17h, de segunda a sexta. Os demais serviços continuarão na unidade