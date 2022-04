Governador de SP entrega Poupatempo em Ribeirão Pires

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



09/04/2022 | 11:33



Governador há oito dias do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB) entregou na manhã deste sábado a unidade do Poupatempo de Ribeirão Pires, ao lado dos prefeitos da região, Clóvis Volpi (PL), prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) e o chefe do Executivo de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB).

O equipamento está localizado na rua Primeiro de Maio, 65, no antigo prédio do Ciretran. O local foi todo remodelado para receber a unidade, que vai oferecer uma série de serviços aos usuários, como emissão de CNH, RG, Detran, entre outros.

Durante o evento, o governador ressaltou a importância do serviço para população. "Em 20 anos o Estado de São Paulo tinha 70 unidades do Poupatempo. Nós dobramos esse número e chegamos a 140 equipamentos de um serviço que é reconhecido internacionalmente e que beneficia milhares de pessoas" destacou Rodrigo Garcia que ainda anunciou novos investimentos para região.

"Nas próximas semanas iremos voltar para o Grande ABC para anunciar investimento no Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, em Mauá. Gosto de falar que meu gabinete é itinerante, por isso estou sempre visitante os nossos municípios, porque é importante ouvir as demandas da população", declarou o governador.

Rodrigo Garcia segue neste sábado em agenda pelo Grande ABC. Após a inauguração em Ribeirão, o governador libera a retomada do terminal rodoviário municipal de Rio Grande da Serra e dá início ao projeto para mudança de local da estação ferroviária da cidade, que integra a Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Transporte Metropolitano). Por fim, o chefe do Palácio dos Bandeirantes visita a Feira da Fraternidade, que acontece durante o fim de semana em Santo André.