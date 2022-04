Obituário - 9 de abril de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/04/2022 | 05:31



Elifas Andreato

(Rolândia, Paraná, 22-1-1946 – São Paulo, SP, 29-3-2022)

O ilustrador e artista gráfico Elifas Andreato idealizou capas de discos de nomes importantes do cancioneiro nacional. Um trabalho diferencial, nascido de projetos como a coleção “História da Música Popular Brasileira”, da Editora Abril, da qual foi o responsável pela parte gráfica.

Ilustrou capas de livros, como “A Legião Estrangeira”, de Clarice Lispector. E participou de projetos gráficos de publicações como a revista “Placar”.

Manteve contato regular com a página Memória do Diário quando lançou o “Almanaque de Cultura Popular”. A edição era patrocinada pela companhia aérea TAM, que a distribuía em seus voos. O chamado “Almanaque Brasil” teve duração de 15 anos, entre 1999 e 2014, 180 edições com histórias envolvendo personagens famosos e nem tanto, com uma sessão básica: “Papo Cabeça”.

Elifas Vicente Andreato parte aos 76 anos e seu corpo foi conduzido ao Crematório de Vila Alpina.



SANTO ANDRÉ

Julia Matias, 83. Natural de Assis (São Paulo). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Sousa, 76. Natural de Caracol (Piauí). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Genival Bernardo da Silva, 73. Natural de Frei Miguelinho (Pernambuco). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Lopes da Silva, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilma Aparecida Pinto, 65. Natural de Boracéia (São Paulo). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Lourençoni Sobrinho, 54. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Motorista. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisco Ricardo Ribeiro, 47. Natural de São Bernardo. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Mecânico B diesel. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Helena Olah, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.

Iracy de Paula, 83. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Oto Antonio da Costa, 79. Natural de Braúnas (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Severino Ramos Fernandes, 70. Natural de Sapé (Paraíba). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Zino Pereira de Queiroz, 62. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia no Jardim Vista Alegre, em Embu das Artes (São Paulo). Dia 6, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Maura Lúcia Luiz, 50. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Maria Aparecida Mião Esteves, 94. Natural de Pedreira (São Paulo). Residia no Centro de São Caetano. Dia 6. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A

José Batista dos Santos, 76. Natural de Caririaçu (Ceará). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Gevanilda Maria Dutra Bezerra, 57. Natural de Terezinha (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira. Dia 6.

Sidnei Francisco Sales, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Samuel Gomes da Silva Filho, 45. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Vicente Roque da Silva, 88. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 6, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



RIBEIRÃO PIRES

Manassés Barcelos, 80. Natural de Alto Rio Novo (Espírito Santo). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Mecânico. Dia 6, em Santo André. Vale dos Pinheirais.