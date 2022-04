Khloé Kardashian se pronuncia após ser alvo de críticas por segurar demais a filha no colo em evento: Vou segurar até não poder mais

09/04/2022 | 11:11



Não gostou! Khloé Kardashian decidiu usar as suas redes sociais para rebater as críticas que recebeu após segurar a filha, True, de 3 anos de idade, no colo, durante a première de The Kardashians, novo reality da família.

Durante o evento, a empresária posou para fotos com a herdeira em seu colo e, rapidamente, os haters falaram sobre o assunto. Na visão de algumas pessoas, True não é mais um bebê.

Khloé deveria colocar mais True no chão, deixá-la brilhar no tapete vermelho em grande estilo, opinou uma internauta.

Carregá-la parece ridículo. True não é um bebê, disparou outra.

Em meio aos comentários, Khloé usou a sua conta no Twitter e afirmou que irá segurar a pequena até não conseguir mais:

Para as pessoas que comentam que eu seguro demais a True no colo, primeiro: vou segurar meu bebê até não poder mais segurá-la. Segundo, quando há uma infinidade de câmeras por aí, luzes piscando, animadores gritando coisas... eu quero que minha bebê se sinta segura. Preocupe-se com seus próprios filhos. Estamos bem do lado de cá, escreveu ela.