Após formação de paredão, Arthur Aguiar e Gustavo se estranham e Natália detona brother: Arrogante e prepotente

09/04/2022 | 10:10



Como já era de se esperar, o clima esquentou após a formação de mais um paredão no Big Brother Brasil 22! Dessa vez, Lina, Eliezer e Gustavo disputam a preferência do público.

Após o programa ao vivo, os grupos se reuniram a analisaram os últimos acontecimentos. Logo no final da votação, Gustavo e Arthur Aguiar se estranharam após o ator não gostar de não ter sido salvo por Paulo André:

Depois a gente conversa...Você só pensa em você, bicho!, disse Gustavo.

Eu só penso em mim? Acabei de voltar de um Paredão..., rebateu o ator.

Falso, emendou Gustavo.

Não posso ter a minha reação, que loucura!, finalizou Arthur.

Na varanda, o assunto entre os brothers continuou:

Não tô nada bolado contigo. Mas, ali, você já comprou um cenário que nem sabia. Se você esperasse o Pedro [Scooby] chegar e ele falasse: Imunizei o Gustavo, caberia aquela atitude. Mas antes do Pedro foi mais desmotivada ainda, começou o integrante do grupo pipoca.

Em seguida, Arthur expos o seu pensamento:

Vou dar meu ponto de vista para vocês. Qual foi a lógica que passou na minha cabeça. No último Jogo da Discórdia, de atitude de milhões ele deu para você. O DG é o Líder, o PA tá imunizado. Nós somos três, pensei na lógica. Bom, o PA vai me imunizar pela nossa relação, o Pedro vai salvar o Gustavo e o Gustavo vai salvar o Scooby. E eu vou salvar o Scooby. Todo mundo vai ter pelo menos um. Esse foi meu pensamento. Quando entrei no quarto e o PA falou que salvou o Gustavo... Esquece que fiquei bolado. Você também não achou que o Scooby ia me salvar?

Eu não tinha certeza de nada, respondeu Gustavo.

Ainda na varanda, Arthur confessou que não imaginava que Eliezer fosse puxar o Gustavo no contragolpe e lamentou o fato de Natália ter ficado de fora de outro paredão.

Já no quarto lollipop, Natália e Eliezer conversaram sobre a formação do paredão e o brother tranquilizou a amiga:

Quando eu descobri que a dinâmica seria essa, você vai ver que em menos de um segundo eu falei Natália, porque você é uma prioridade aqui, independente, de qualquer coisa. Quando eu saí, eu já sabia que você não ia me salvar porque eu sei as suas prioridades no jogo e não duvido que você goste de mim, mas ainda são as pessoas que você construiu a sua trajetória no jogo. Seria egoísta de trazer essa questão para a nossa relação.

Após a conversa, Natália detonou Gustavo:

Eu acho que você fica. A disputa vai ser entre você e Gustavo. Mas acho que o jeito arrogante dele atrapalha ele, sabe? A gente pode querer se impor, mas não precisa ser arrogante para diminuir o outro. Eu sinto que, muitas das vezes, pra ele se posicionar, ele precisa diminuir alguém. Ele não sabe falar que você errou isso e ponto. Ele fala que você errou e ainda quer te diminuir por aquilo. Achei super arrogante o que ele falou na sala. Não achei legal. Ele é arrogante em várias situações aqui dentro. E depois que ele juntou com o Arthur, está mais prepotente ainda.

E aí, quem vocês acham que vai dar adeus à competição?