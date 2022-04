Grata! Maíra Cardi surpreende e presenteia filho de Paulo André: Em forma de agradecimento por esse carinho

09/04/2022 | 09:10



Paulo André será surpreendido quando sair do BBB22! Quem está acompanhando o reality já reparou no carinho do atleta com Arthur Aguiar e o quanto ele ficou abalado com a falsa saída do ator da competição. A reação de PA ao ver o amigo retornando foi inesquecível e um dos momentos mais marcantes da edição.

Como forma de retribuir todo esse carinho, Maíra Cardi decidiu presentear o filho de Paulo André. Através dos Stories do Instagram, a coach revelou que irá decorar todo o quarto do bebê com tudo que ele tem direito.

A gente está dando de presente um quarto com tudo que tem direto para o filho do PA em forma de agradecimento por esse carinho. Aí vocês decidem se vão esperar ele sair ou se vai fazer antes. Mas vai ser com tudo que tem direito, berço, tapete, papel de parede, brinquedos, jogo de cama, tudo que precisa para um quarto ser lindo vocês acabaram de ganhar. Espero que a família de vocês seja muito feliz, disse.

Além do quarto, Maíra também contou que irá dar um kit de carrinho de bebê para o pequeno:

É uma forma de agradecimento. Amor não se paga, carinho não se paga, amizade não se paga. Mas eu sou assim, eu sou grata. Todo mundo que faz algo para mim eu penso de que maneira posso retribuir. Se eu posso retribuir fisicamente eu retribuo fisicamente. É de coração, finalizou.

Que atitude linda, né?!