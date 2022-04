EC S.Bernardo mede forças com o Capivariano em duelo de líderes

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



09/04/2022 | 08:47



O EC São Bernardo pode se aproximar da classificação às semifinais do Campeonato Paulista da Série A-3. Hoje, a partir das 15h, no Estádio Ernesto Rocco, em Capivari, visita o Capivariano, no duelo dos líderes desta segunda fase. Ambas as equipes somam quatro pontos em duas rodadas (o Alvinegro venceu o Marília e vem de empate com o Noroeste). O compromisso desta tarde será pela terceira jornada, última do turno ­ depois, restarão três jogos.

"É um duelo que necessita de muita atenção e concentração. O adversário já demonstrou bastante qualidade durante a competição e vem comprovando isso no quadrangular. Porém, estamos em sequência positiva e vamos em busca de manter isso para conquistar o resultado que precisamos", disse o técnico Renato Peixe.

O único desfalque segue sendo o atacante Johnny, que teve lesão no ligamento do joelho direito.