Santo André FC perde primeira do ano: 1 a 0 para o Corinthians

09/04/2022 | 08:41



Santo André FC/Intelli e Corinthians fizeram um jogo muito equilibrado ­ e brigado, como de costume ­, ontem à noite, no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, na Capital, pelo Campeonato Paulista de futsal. E, no fim das contas, melhor para o Timão, que venceu por 1 a 0. Foi o primeiro revés andreense no torneio e na temporada 2022 (somando o Estadual e a Liga Nacional). No único compromisso do time na competição, havia vencido a AD São Bernardo, por 2 a 1, enquanto no torneio interestadual venceu o Atlântico-RS e empatou com o Carlos Barbosa-RS.

O duelo de ontem à noite começou em ritmo acelerado na casa alvinegra. E antes mesmo dos dois minutos de partida, os corintianos abriram o placar, com Allan. Os comandados de Bruno Silva fizeram de tudo para alcançar pelo menos o empate. Na tentativa de garantir a igualdade, o Corinthians abusou das faltas ­ inclusive teve Lucas Oliveira expulso ­, mas o resultado se manteve inalterado.