Brasileirão 2022 começa hoje com Galo, Verdão e Mengão favoritos

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



09/04/2022 | 08:35



Começa hoje uma das mais fortes edições do Campeonato Brasileiro. Com a participação de 20 clubes, o desafio de 19 deles é desbancar o atual campeão AtléticoMG, que não só manteve as principais peças como se reforçou. Palmeiras, bicampeão da Libertadores e embalado pelo título do Paulistão, e Flamengo ­ apesar da crise extracampo ­ são os principais concorrentes em razão dos endinheirados elencos, em busca do troféu e também de um prêmio que pode ser superior a R$ 33 milhões (valor recebido pelo Galo em 2021; a CBF ainda não divulgou a cifra para 2022).

Mas outros concorrentes correm por fora na luta pelo título, casos do também financeiramente poderoso Red Bull Bragantino, de Fluminense, campeão do Carioca, Athletico-PR, que venceu a SulAmericana, e Fortaleza, que levantou a Copa do Nordeste. Alguns jamais podem ser considerados cartas fora do baralho, casos de Corinthians e São Paulo. E a competição ainda conta com os recémpromovidos Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí. Entre eles, os cariocas ­ que recentemente viraram SAF (Sociedade Anônima do Futebol) ­, surgem com possibilidade de surpreender, enquanto os outros têm como principal missão lutar pela permanência.

A disputa conta ainda com times tradicionais, como Santos, Ceará e Internacional, ou recentes surpresas, como América-MG, Atlético-GO e Cuiabá, quem em 2021 alcançaram vagas para Libertadores ou Sul-Americana, além do Juventude.

Serão 38 rodadas ­ todas elas com a presença do VAR (árbitro de vídeo), em turno e returno, com a fórmula de disputa mantida em pontos corridos. A final está prevista para 13 de novembro ­ o final foi antecipado em razão da Copa do Mundo do Catar, que começa dia 21 do mesmo mês.

Assim como nas temporadas passadas, os quatro últimos na classificação final do Brasileirão serão rebaixados, enquanto pelo menos os seis primeiros garantem vaga na Copa Libertadores de 2023. Por outro lado, os quatro melhores times da Série B, que começou ontem, serão promovidos.