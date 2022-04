Petrobras anuncia redução de 5,6% no preço do gás de cozinha

09/04/2022 | 08:24



Quase um mês após aumentar o gás de cozinha em 16%, a Petrobras anunciou redução de 5,6% em suas refinarias. A gasolina e o diesel permanecem com preços inalterados.

A queda ocorre dois dias depois que a estatal anunciou o substituto do atual presidente, general Joaquim Silva e Luna, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) por causa dos aumentos dos combustíveis. Em seu quase um ano de gestão, Silva e Luna deu menos reajustes no gás de cozinha do que seu antecessor, Roberto Castello Branco.

Em 2020, em pleno auge da pandemia, Castello Branco promoveu 14 majorações no GLP (gás Liquefeito de Petróleo), sendo cinco reduções e nove altas. Em 2021, com o início da retomada da economia, foram realizados quatro aumentos, o último às vésperas da sua demissão pelo mesmo motivo que tirou Luna do cargo. Ao assumir, em 19 de abril, o general esperou dois meses para dar o primeiro aumento no GLP, em junho. Em julho veio a segunda alta e, posteriormente, em outubro, último movimento no preço do gás de cozinha até março deste ano.

Esta é a primeira queda do GLP no ano e o segundo reajuste de 2022, seguindo a volatilidade do preço global do petróleo provocada pela guerra na Ucrânia. No dia 11 de março, a Petrobras elevou o GLP em 16%, após 152 dias com o preço congelado. Nas refinarias da empresa, o botijão de 13 quilos do gás de cozinha passa a custar em média R$ 54,94, contra o preço anterior, de R$ 58,21.

Em nota, a Petrobras reiterou o compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, "ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais".