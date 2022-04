Consórcio discute com o governo situação da Toyota

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



09/04/2022



A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo se reúnem, na segunda-feira, para debater o encerramento da produção da Toyota em São Bernardo. No encontro, marcado para as 10h, em Jaguaré, no Interior do Estado, será discutida a transferência da montadora e possíveis estratégias de fortalecimento do setor automotivo no Grande ABC.

A reunião terá participação do presidente da Agência, Aroaldo Oliveira da Silva, a secretária Marina Bragante, do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Os trabalhadores da Toyota e familiares se reuniram ontem em frente da montadora para protestar contra o encerramento das atividades na planta de São Bernardo. Cerca de 550 funcionários serão afetados com a transferência. Há quatro dias a produção está paralisada na unidade.

Segundo o sindicato, as manifestações buscam incentivar a abertura de uma mesa de negociação entre a Toyota, o poder público da cidade e os trabalhadores, além de impedir a mudança da operação industrial do Grande ABC para o Interior do Estado de São Paulo, nas cidades de Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz.

Os funcionários também pretendem chamar a atenção da sociedade, sensibilizar a direção da montadora e integrar os familiares na luta pela manutenção da planta em São Bernardo. "Não estamos pedindo nada demais além de conversar", pontuou o presidente do sindicato, Moisés Selerges, em sua fala aos presentes.

Integrantes da direção da FUP (Federação Única dos Petroleiros) também estiveram presentes para prestar solidariedade.

O sindicato orientou que os trabalhadores estejam na portaria da empresa na segunda-feira para novos encaminhamentos.

Estava programada para ontem à tarde audiência de instrução e conciliação do dissídio coletivo de greve envolvendo a Toyota do Brasil e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC no TRT 2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região). Até o fechamento desta edição o resultado do encontro, mediado pelo desembargador vicepresidente judicial, Valdir Florindo, não tinha sido divulgado.

PROTESTOS Desde terça-feira, quando foi anunciada a decisão da montadora de encerrar as atividades em São Bernardo, os trabalhadores se mobilizam tentando reverter a situação. Eles se reuniram com o presidente da empresa, Rafael Chang, que confirmou a mudança.

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), também procurou a diretoria da Toyota para tentar mudar os planos da montadora. Ouviu de Chang que a empresa respeita a história da cidade, mas que não manterá as atividades.

Ao Diário, Chang justificou que a mudança nas operações é necessária por questões de "sinergia e sustentabilidade" e garantiu a manutenção de 100% dos empregos.