Fundo Social entrega ovos de Páscoa a crianças de entidade do Jardim Canhema

Cecilia Del Gesso



09/04/2022 | 07:44



A Páscoa ficou mais doce para 130 crianças de Diadema atendidas pelo projeto social Remando Com a Maré, no Jardim Canhema. O Fundo Social de Solidariedade de Diadema, em parceria com o instituto CEU Estrela Guia, entregou ovos de chocolate para os pequenos na sede da entidade diademense.

O projeto Remando Com a Maré atende 300 crianças, com oficinas e aulas de esportes e cultura. Depois de dois anos, foi a primeira Páscoa que a instituição conseguiu abrir suas portas para receber as crianças fisicamente para a entrega dos chocolates. A criançada não escondeu a felicidade em receber seu ovo de Páscoa.

“É muito importante o município contar com apoio de entidades parceiras, como é o CEU Estrela Guia, que fazem um belo trabalho. Infelizmente a desigualdade no nosso País é muito grande, aumentou na pandemia, e sabemos que nem todos conseguirão ter uma Páscoa doce como desejamos. Mas poder propiciar essa alegria a essas 130 crianças do Remando Com a Maré tem um simbolismo especial, para incentivar outras atividades desse tipo”, disse a presidenta do Fundo Social de Solidariedade de Diadema, Inês Maria.

Além das crianças, muitas mães de alunos atendidos pelo instituto estiveram presentes na entrega e elogiaram a iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e do CEU Estrela Guia de garantir a entrega de ovos de Páscoa a uma população que tem dificuldade de comprar o chocolate.

“É um momento sublime para gente poder ver a alegria dessas crianças. A gente agradece muito o Fundo Social, que entende que ajudar a população ultrapassa qualquer barreira religiosa ou política. A gente sai com a alma muito alegre com essas atividades”, afirmou Pai Denisson D’Angelis, do CEU Estrela Guia.

Presidente da Câmara de Diadema, o vereador Josa Queiroz prestigiou a entrega dos ovos de Páscoa. “É uma celebração da retomada a uma vida mais normal. Essas crianças ficaram privadas do atendimento do Remando Com a Maré por dois anos por causa da pandemia, sentiram demais não poder contar com as atividades todas que o instituto oferece. A gente olhar no rosto de cada criança, sabendo que elas terão uma Páscoa mais doce, não tem preço.”