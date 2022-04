O resgate de um símbolo

Do Diário do Grande ABC



08/04/2022 | 23:59



Um ano atrás, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), em entrevista a este Diário, dizia que uma das metas de seu segundo mandato seria a de resgatar os símbolos da cidade. Os leitores com mais memória hão de se lembrar que o tucano citou nominalmente o Cine Theatro Carlos Gomes – exatamente o equipamento cultural entregue ontem à noite para a população por ocasião do aniversário de 469 anos do município. A proposta da administração é recuperar alguns dos emblemas que construíram a identidade andreense e seguem na memória afetiva de sua gente.



Inaugurado em 1912 pelo imigrante italiano Vicenzo Arnaldi, o cine teatro, batizado em homenagem ao compositor paulista Antônio Carlos Gomes (1836-1896), autor da ópera O Guarani, estava abandonado havia 14 anos – quando deixaram de funcionar em suas instalações uma loja de tecido e um estacionamento que usurpavam sua função original. O imóvel foi cuidadosamente escolhido pela equipe de Paulo Serra para simbolizar o início da política de investimentos na recuperação de ícones andreenses – que, é preciso lembrar, não ficará restrita a elementos culturais.



Recentemente, Santo André também voltou a receber reconhecimento internacional pelo seu desempenho esportivo, ao ser eleita a Cidade Sul-Americana do Esporte 2022 pela Aces Europe, entidade ligada ao Parlamento Europeu. A distinção evoca o clima dos anos 1980, quando a equipe andreense de vôlei masculino conquistou dois títulos sul-americanos e um dos lutadores nascidos no município, Servílio de Oliveira, pendurou no pescoço a medalha de bronze na Olimpíada de 1968.



Ao direcionar investimentos em cultura e esporte, de modo a reabilitar equipamentos e projetos que, no passado, encheram o morador andreense de orgulho, a administração promove importante resgate histórico, exatamente como fazem os municípios que lideram os rankings estatísticos de promoção de bem-estar à sua população. Todos avançam ao futuro com respeito absoluto ao passado.