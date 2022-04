PEC 110 e a reconstrução econômica

Do Diário do Grande ABC



08/04/2022 | 23:59



Empresários brasileiros gastam cerca de 1.500 horas/ano (62 dias) para cumprir suas obrigações tributárias, o que coloca o Brasil entre os dez piores países para pagar impostos, segundo estudo do Banco Mundial. Mais que desperdício de tempo, o complexo e danoso sistema tributário vigente, que agrega múltiplas legislações e alíquotas, gera insegurança e impossibilita que empreendedores organizem melhor a gestão de seus negócios, focando no que é mais produtivo para a produtividade e competitividade da empresa.



Em momento em que precisamos acelerar o processo de reconstrução da economia, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 110/2019, de autoria do senador Roberto Rocha, tem nosso apoio incondicional, em especial agora em que foi aprovada, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a emenda 248, do Senador Jorginho Melo, que contou com apoio do Sebrae e da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, que garante que empresas que estão no sistema Simples possam transferir créditos do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) entre outros benefícios aos pequenos negócios, que mantém a proteção e garante o tratamento diferenciado e favorável aos pequenos negócios, preconizado na Constituição Federal.



É notório que esta PEC consolida a reforma tributária tão necessária para o crescimento sustentável do Brasil, ao desburocratizar, simplificar e gerar equilíbrio entre entes, garantindo ao setor produtivo, em especial aos pequenos negócios, fôlego necessário no processo de aumento de competitividade dentro e fora do País. Vale lembrar que em 2021 o Brasil somava 43 milhões de pessoas entre 18 e 64 anos que empreendem, formal ou informalmente, e/ou que fizeram alguma ação no sentido de empreender em 2021. Deste total, 14 milhões lideravam efetivamente empreendimento por mais de 3,5 anos, ou seja, são empreendedores estabelecidos, que geram empregos e renda. De acordo com a pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2022, a maior pesquisa mundial sobre empreendedorismo, taxa de empreendedores estabelecidos no Brasil saltou de 8,7%, em 2020, para 9,9% em 2021, após amargar dois anos consecutivos de recuo (2019 e 2020).



Nós, do sistema Sebrae, esperamos, assim como toda sociedade, que esse tema seja deliberado o mais rápido possível pelo plenário do Senado Federal, a fim de aproveitar a sinergia em torno deste assunto entre os entes federativos e o setor produtivo e garantir ambiente em que prosperem todos empreendimentos, em especial os principais negócios geradores de emprego e distribuidores de renda, que são os microempreendimentos individuais e micro e pequenas empresas.



Tirso Meirelles é presidente Sebrae-SP.



PALAVRA DO LEITOR

Toyota

Já andei em passeata da Ford, na Avenida Taboão, até o Paço Municipal de São Bernardo e fomos até a (igreja) matriz também (Trabalhadores da Toyota fazem passeata contra decisão da empresa). Diretores do Sindicato dos Metalúrgicos até para os Estados Unidos, na sede da Ford, foram, mas não adiantou de nada. Quando a empresa quer fechar as portas e parar a produção, não adianta.

Vladimir Batista Maximiano

do Facebook



Cinto de segurança

Engraçado é falar como se cinto fosse um excelente salva-vidas no veículo (Região registra 493 infrações por falta de cinto de segurança). Perdi dois conhecidos pelo cinto, porque, na hora da colisão, o cinto enforcou e cortou no pescoço. Ajuda no impacto sim, mas não é tudo isso, não. Até numa abordagem já presenciei um condutor sendo morto, pois o policial achou que o cara iria pegar uma arma, sendo que foi avisado que iria retirar o cinto. E aí, como que fica?

Brunno Asm

do Facebook



Prainha

Nós, comerciantes, viemos, por meio desta Palavra do Leitor, solicitar as devidas providências com relação à Prainha do Riacho Grande, em São Bernardo, pois não há manutenção há bastante tempo. As madeiras estão podres; os ferros, enferrujados; e os comerciantes, revoltados, porque está uma vergonha. Solicitamos as devidas melhorias ao prefeito Orlando Morando e ao vice-prefeito Marcelo Lima.

Luiz dos Santos

São Bernardo



Oportunidade

É triste perceber que, apesar de estarmos vivendo em País tão conflitante em relação à política, o que mais se vê são pessoas negando e evitando saber sobre o tema. Por isso venho divulgar aos nobres leitores deste Diário o curso de formação política do Politize!, cujo objetivo é levar de forma simples, descomplicada e acessível, o conhecimento básico para o exercício da cidadania plena. Esse curso não tem lado ‘A’ ou ‘B’, é totalmente gratuito e quase 100% on-line, pois contará com atividades lúdicas, que vão aproximar a população do poder público. Somente fomentando o pensamento crítico que iremos ajudar o País a sair desse lamaçal. Participe!

Leandro Marques

Santo André



Cartas

O reflexo democrático de um país encontra-se nas cartas dos leitores que, em iguais condições, são editados os mais diversos assuntos, às vezes até antagônicos ao espírito do jornal, servindo de alerta e referência do que sucede no bairro, cidade, Estado, Brasil e no Exterior. É o papel da mídia, assumindo o espírito democrático. Cordiais saudações aos amigos anônimos do jornal que leem e selecionam as cartas. Que, a todos nós, Deus nos proteja.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Quem paga?

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aquele do Centrão, que em 2012 foi preso e condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no esquema do Mensalão, disse que a campanha de Bolsonaro para reeleição será ‘cara’, que serão gastos ‘R$ 17 mil por hora’ só de combustível de avião que ele vai usar. Quem você acha que vai pagar essa conta para ele brincar de campanha?

Filogônio Mamoré

Limeira (SP)



Fantasma

Se a inflação em 2021 foi de assustadores 10,06%, o que dizer, então, deste fantasma da alta de preços em que, no acumulado dos últimos 12 meses até março, o índice inflacionário chegou a 11,3%?! Como pior resultado para o mês desde 1994 (antes da criação do Real), neste março de 2022 a alta dos preços provocou IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de 1,62%, surpreendendo o mercado, que estimava no máximo 1,32%. Combustíveis e alimentos puxaram esta alta. Inclusive, já se prevê para este ano IPCA de até 8%. Este, infelizmente, é o Brasil do demagogo e despreparado presidente Jair Bolsonaro.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)