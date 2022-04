Laura Pigossi derrota ucraniana e vai disputar a semifinal do WTA 250 de Bogotá

08/04/2022 | 19:09



Laura Pigossi derrotou, nesta sexta-feira, a ucraniana Dayana Yastremska, por 2 sets a 1 com parciais de 6/2 4/6 7/6 (7/3) após 2h33 de jogo, e garantiu vaga na semifinal do WTA 250 de Bogotá, na Colômbia. Medalhista de Bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a tenista paulistana, que treina em Barcelona, realiza a sua melhor campanha na carreira em simples.

Número 212 do ranking mundial, Laura vai enfrentar a atual campeã, a colombiana Maria Osorio, 33ª do mundo, principal favorita. Com o desempenho neste torneio ela garante pela primeira vez entre as 150 melhores do mundo.

"Estou simplesmente jogando, acredito que posso enfrentar qualquer uma e continuar fazendo o que estou fazendo com garra, intensidade e sangue nos olhos, esse é o principal", disse a brasileira. "Estou muito, muito feliz pela maneira como joguei, como consegui lidar com os momentos de pressão, com a situação, momentos acima e abaixo no placar. Esta semana venho demonstrando uma força mental muito grande e isso está me levando adiante."

Laura aproveitou para fazer uma análise da adversária e da partida. "Sabia que ela era uma menina que gostava de comandar o jogo, muito agressiva, mas sabia que poderia jogar contra ela. A palavra principal foi acreditar. O jogo foi os winners dela contra minhas pernas e minha solidez e que eu ia ter que aceitar que tomaria muito winner e ela ia me fazer que eu não comandaria o jogo e eu precisava aceitar isso para jogar."