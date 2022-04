Dortmund vence Stuttgart com 2 de Brandt e não deixa esperança de título morrer

08/04/2022 | 17:45



Goleado por 4 a 1 pelo RB Leipzig na segunda-feira, o Borussia Dortmund perdeu força na briga pelo título do Campeonato Alemão, mas não deixou de acreditar. Ainda que a missão de alcançar o Bayern de Munique seja ingrata, o time aurinegro cultivou certa esperança na Mercedes-Benz Arena, onde venceu o Stuttgart por 2 a 0 nesta sexta-feira, na abertura da 29ª rodada da liga nacional. Os dois gols foram marcados por Julian Brandt, um deles servido por assistência de Haaland, ainda em busca do primeiro gol nas primeiras atuações após quase dois meses afastado por lesão.

O resultado mantém o Dortmund na vice-liderança, com 60 pontos, seis atrás do líder Bayern, que joga na manhã de sábado (horário de Brasília),contra o Augsburg. Havia uma possibilidade de que os bávaros fossem punidos por jogarem 17 segundos com 12 homens em campo contra o Freiburg, mas a Federação Alemã de Futebol rejeitou o recurso do adversário e manteve o resultado da partida, vencida por 4 a 1 pelo time de Munique.

Na ocasião, Sabitzer saiu do banco de reservas e entrou em campo, conforme substituição definida pelo técnico Julian Naglesmann, mas Coman, o substituído, continuou no gramado. Ao notar a confusão, o árbitro parou o jogo para que ele saísse. O Freiburg viu no episódio inusitado uma chance de reverter a derrota e recorreu à Federação, movimento que trouxe expectativa ao Borussia, pois a diferença para o líder poderia ser reduzida.

Mesmo sem a intervenção externa, os aurinegros mostraram que ainda podem ameaçar o título do Bayern. Ainda que a ultrapassagem dependa de tropeços do rival de Munique nos seis jogos restantes, haverá um confronto direto entre os dois no próximo dia 23, pela 31ª rodada.

Em campo nesta sexta-feira, o Borussia Dortmund foi eficiente no ataque e abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. No lance, Haaland recebeu livre pela esquerda, invadiu a área do Stuttgart e rolou para Brandt colocar na rede. O segundo gol saiu apenas no segundo tempo, aos 26 minutos, quando Brandt arriscou de fora e acertou o canto esquerdo da meta defendida por Muller.

Antes do duelo contra o Bayern, o Borussia enfrenta o Wolfsburg no dia 16, pela 30ª rodada, após mais de uma semana de descanso. No mesmo dia, o Stuttgart, atual 15º colocado, com 27 pontos, enfrenta o Mainz, que é o décimo, com 38.