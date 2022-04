Abegás diz que Petrobras tem capacidade de reduzir também preço do gás natural

08/04/2022 | 17:11



Após o anúncio da queda de 5,5% no preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) pela Petrobras, a Associação Brasileira de Gás Canalizado (Abegás) divulgou nota na qual apela para que a empresa dê o mesmo tratamento ao gás natural, que vem tendo reajustes elevados nos últimos meses.

"O anúncio feito nesta sexta-feira pela Petrobras é um indicador da capacidade da empresa de ofertar combustível a preços mais competitivos", disse a Abegás em nota.

A Petrobras anunciou nesta sexta, 8, a queda de 5,5% do GLP, cerca de um mês depois de aumentar o insumo em 16% por causa da alta do petróleo no mercado internacional, impulsionado pela guerra entre Rússia e Ucrânia.

Segundo a Abegás, a redução do preço da molécula é fundamental para beneficiar diretamente os mais de 4 milhões de clientes residenciais, comerciais, industriais e usuários de Gás Natural Veicular (GNV), com reflexos indiretos positivos para todos os brasileiros que consomem produtos e serviços impulsionados pelo gás natural.

O gás natural sofreu um forte aumento no início do ano, da ordem de 50%, e a expectativa é de que suba cerca de 30% até agosto.