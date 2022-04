Cidade de São Pedro tem atrações relax para curtir os feriados de abril

Redação

Ar puro, belas paisagens, boa gastronomia e uma extensa programação com música, teatro e oficina para crianças. Essas são algumas das principais atrações da cidade de São Pedro, no interior de São Paulo, para os feriados de abril (Páscoa e Tiradentes).

As praças e os parques, além das Feiras de Artesanato e do Produtor, receberão shows musicais e oficinas culturais. As apresentações ocorrerão em diversos horários, incluindo atrações especiais à noite. Para conferir a programação completa, basta acessar as redes sociais da Prefeitura.

Atrações na cidade de São Pedro

Paixão de Cristo

Além da programação musical do feriado da Páscoa, um grupo de teatro, composto por artistas da cidade e da região, fará a encenação “Em busca da Paixão”. A iniciativa ocorre na sexta-feira Santa (15), a noite, na Praça Matriz, e na praça da Igreja São José, no sábado à tarde. A cidade contará, ainda, com uma programação religiosa que inclui celebrações e procissões a partir de quinta (14).

No sábado (16) de manhã, na Feira de Artesanato, as crianças poderão se divertir com a Oficina de Biscoito da Páscoa. Já no domingo (17), haverá apresentações de teatro de rua.

Tiradentes

A programação especial continua no feriado de Tiradentes, de quinta, dia 21, até domingo (24). Os shows musicais e as oficinas culturais passarão pelos mais diversos estilos, como samba, pop rock, sertanejo e MPB.

Passeios e lazer

Com várias opções de hospedagem, incluindo hotéis fazenda, a Estância de São Pedro é um tradicional roteiro turístico no qual a tranquilidade de cidade do interior é um dos principais atrativos. Passeios ao ar livre com belas paisagens naturais, que podem ser contempladas do alto da serra, cachoeiras, praças e parques com diferentes atrativos completam os roteiros para os feriados de abril.

Um dos pontos de contemplação no alto da serra é o Parque Aureliano Esteves, mais conhecido como Parque do Cristo, por ter uma enorme réplica do Cristo Redentor. Dali avista-se um amplo horizonte que em dias claros permite enxergar até mesmo cidades vizinhas. Há também os parques Marcelo Golinelli e de Voo Livre Celso Gonçalves da Fonseca, com seus atrativos em meio às paisagens naturais e o ar puro.

No centro, os Parques Maria Angélica Manfrinato e Ernesto Baltieri oferecem pista para caminhada e academia para exercícios físicos, pedalinho, quiosques, lago e fonte de água mineral, além de parquinho infantil. A loja de artesanato local é perfeita para quem quer levar uma lembrança da cidade de São Pedro.

Gastronomia

São muitas as opções gastronômicas em São Pedro. Uma das melhores dicas é aproveitar para provar a comida típica do interior, com fogão a lenha e receitas caprichadas de pratos tradicionais da culinária caipira. E, para acompanhar, nada melhor do que cervejas e cachaças artesanais produzidas localmente.

A sobremesa típica da Estância, que não pode faltar após a refeição ou naquele petisco da tarde, é o doce de jaracatiá, uma fruta da Mata Atlântica parecida com mamão. Servido como doce em calda, o alimento é nutritivo, com cálcio, fósforo e ferro, mas, sobretudo, muito saboroso

App São Pedro

Para facilitar a visita dos turistas, a Prefeitura lançou sua página no aplicativo “Destinos Inteligentes”. O software reúne todas as informações turísticas da estância, os horários de funcionamento e telefones dos atrativos, além de um mapa que permite navegar até o local desejado. Disponível nas lojas online de aplicativos, o app pode ser baixado de graça nas versões para Androide e iOS.

PLANEJE SUA VIAGEM

