Jennifer Lopez é vista com anel de diamantes e gera boatos sobre noivado com Ben Affleck

08/04/2022 | 16:10



Lá vem a noiva? Jennifer Lopez deixou a imprensa mundial fervorosa com sua última aparição pública - durante um passeio com sua filha, a atriz foi vista com um anel de diamantes e gerou boatos de um possível noivado com seu namorado, Ben Affleck.

A cantora foi flagrada com uma possível aliança, que tinha uma pedra de tamanho generoso, no dedo anelar esquerdo. Nos Estados Unidos, a tradição é diferente do Brasil e, até o casamento, a noiva usa sua aliança na mão esquerda.

De acordo com o site TMZ, o casal já teria inclusive comprado uma casa juntos! A mansão que teriam adquirido em março, foi avaliada em mais de 230 milhões de reais. Vale lembrar que esse seria o segundo noivado de Affleck e Lopez: os dois ficaram noivos entre 2002 e 2004, mas não foram adiante com o casamento. Agora, eles reataram o namoro, 18 anos depois do término, e de acordo com JLo, as coisas estão indo surpreendentemente bem.

Estamos todos em um momento muito bonito, declarou em entrevista.