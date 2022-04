Luiza Possi faz show com a mãe, Zizi, no Tênis Clube Santo André

Renan Soares

08/04/2022



Luiza Possi se apresenta em Santo André neste fim de semana junto a sua mãe, Zizi Possi. O evento, nomeado de O Show, será realizado no sábado no Tênis Clube Santo André, na Rua Bernardino de Campos, 254, às 21 horas, e faz parte da primeira turnê entre as duas. Vivendo um momento especial com a chegada dos filhos de Luiza, Lucca, em junho de 2019, e Matteo, que chegou em outubro de 2021, as duas celebram essa sinergia entre gerações nos palcos.

“Essa é a primeira turnê que eu faço com a minha mãe, mas a gente começou em 2019, então estamos retomando agora depois da pandemia. Esses dois anos de pandemia coincidiram com o nascimento do Lucca e ainda ganhei e Matteo. Eu acho que sem filho na pandemia teria enlouquecido muito mais. Está sendo difícil dividir a vida de cantora, apresentadora e influencer com a de mãe. Porque quando eu estou com eles eu quero trabalhar, e quando estou trabalhando eu quero estar com ele. Então é difícil estar com a cabeça e o corpo no mesmo lugar”, conta Luiza, com exclusividade ao Diário.

Atualmente a artista conta com três espetáculos, o Luiza tá On com repertório de festa e músicas como It’s Raining Men, da dupla musical norte-americana The Weather Girls, e Firework da cantora Katy Perry; o Luiza 20 anos, que estreia em 26 de Junho no Tokio Marine Hall, relembrando sucessos de sua carreira e Zizi e Luiza - O show. Com repertório de mãe e filha, O Show, conforme disse Luiza, começou em 2019, mas foi interrompido devido a pandemia. Agora, elas retornam com a turnê para dar continuidade ao show que foi projetado pelas duas.

“A retomada está sendo incrível, uma coisa que eu precisava muito para mim como artista, como mulher, como pessoa, que é retomar a carreira depois do segundo filho, depois da pandemia, depois do primeiro filho. Vamos fazer um show idealizado pelas duas, com humor, amor, emoção e muita cumplicidade. Esses são ingredientes que regem a nossa relação”, contou Luiza. “A maternidade me trouxe para mais perto de Zizi e por isso veio a vontade de dividir o palco em um show único, completamente emocionante, pensado e executado pelas duas”, finalizou Luiza.

A cumplicidade entre mãe e filha sempre marcou as apresentações que Zizi e Luiza Possi fizeram ao longo de suas carreiras. O Show é um trabalho leve que vai passear por um repertório que influenciou tanto Zizi, como Luiza, e, como não poderia faltar, entre as músicas do setlist está presente os sucessos Per Amore e Asa Morena, famosas na voz de Zizi, e Folhetim e Me Faz Bem, que marcaram a carreira de Luiza.

“Vamos passear do lirismo à comédia com muito bom gosto. O Show terá repertório variado com nossos sucessos, e canções inéditas nas nossas vozes, porém já conhecidas através de seus autores, como no caso de Chico Buarque e Gilberto Gil”, revelou Zizi.

Os ingressos já estão a venda online pelo site bilheteriaexpress.com.br, as entradas estão divididas em quatro setores, sendo eles Diamante (R$ 200 inteira / R$ 100 meia), Ouro (R$ 120 inteira / R$ 60 meia), Prata (R$ 90 inteira / R$ 45 meia) e Mezanino (R$ 120 inteira / R$ 60 meia).