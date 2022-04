Ex-BBB Luciano Estevan alisa o cabelo e gera reação nas redes sociais

08/04/2022 | 14:49



O influenciador Luciano Estevan, primeiro eliminado do programa televisivo BBB 22, chamou a atenção da web na noite da quinta-feira, 7, com uma mudança repentina no visual. O artista, que era conhecido por usar um grande black power, resolveu alisar os fios, o que modificou bastante a sua aparência.

A reação instantânea do ex-brother ao ver o resultado da transformação foi: "Caraca, olha isso!"

Mas logo, Estevan já estava se admirando no espelho e pareceu ter gostado da mudança.

No Twitter, os internautas não deixaram de comentar e fazer comparações ao novo visual de Estevan.

Antes, nos stories, o influenciador já havia anunciado que estava "pensando em fazer loucura".

Ele abriu uma caixa de perguntas para que os internautas adivinhassem o que era.

Depois de revelar a mudança, Estevan ainda prometeu uma recompensa de "20 pila" para o seguidor que adivinhou que ele alisaria os fios do cabelo.

"Isso aqui é chapinha. Fica tranquilo que daqui a pouco é só pegar uma chuva que meu cabelo volta ao normal", avisou o ex-brother aos fãs.

Ele também compartilhou a reação da mãe ao ver o novo visual: "Que bonitinho!", disse ela.