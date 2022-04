PSB indica Alckmin como vice-presidente em chapa com Lula

Renan Soares

08/04/2022 | 14:25



O PSB (Partido Socialista Brasileiro) formalizou a indicação de Geraldo Alckmin (PSB) à vice-presidência em chapa presidencial composta pelo ex-governador de São Paulo e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A reunião realizada em São Paulo contou com a presença de ambos os pré-candidatos, além dos presidentes das duas siglas, Carlos Siqueira pelo PSB e Gleisi Hoffmann pelo PT.

A formalização feita por carta será agora encaminhada para o diretório nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), que fará uma reunião para aprovação da chapa. O documento pede união entre os dois para a composição de um frente ampla que corresponda às perspectivas dos pré-candidatos.

Lula, que foi ex-presidente por dois mandatos entre 1 de janeiro de 2011 e 1 de janeiro de 2011, comemorou a união com Alckmin por meio de suas redes sociais. Segundo ele, o pré-candidato a vice-presidente do Brasil demonstra um esforço de ambos para construir uma melhor política brasileira, e apesar de serem adversários no passado, ambos nunca se desrespeitaram ou deixaram de se tratar com respeito.

“Nossa relação sempre foi respeitosa, como a democracia exige. E é isso que nós vamos fazer: conversar com todos os setores da sociedade brasileira para reconstruir o Brasil. Queremos governar para todos e todas, mas nosso coração estará voltado para os que mais necessitam. Hoje, estamos dando uma demonstração muito forte de que estamos empenhando nossas experiências e nossa vontade de mudar para a gente melhorar o Brasil para o povo brasileiro”, afirmou o pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Quatro vezes governador de São Paulo, Alckmin foi candidato a presidente pelo PSDB em 2006, quando foi derrotado no segundo turno por Lula, e em 2018, quando amargou a quarta posição, com apenas 4,76% dos votos. Antes de mudar a direção para a candidatura petista, Alckmin esteve perto de consolidar candidatura ao governo de São Paulo, pelo PSD. Mas desistiu da empreitada após a movimentação de líderes do PT e PSDB para aproximar Alckmin de Lula.