Justin Bieber confirma show em São Paulo e fotos com o cantor custarão mais de cinco mil reais

08/04/2022 | 14:10



As beliebers já podem preparar os bolsos! Justin Bieber anunciou que realizará um show em São Paulo no dia 14 de setembro, após sua passagem pelo Rock in Rio. No site de vendas, os fãs se depararam com a opção do pacote VIP por um preço para lá de salgado. Dentre os diversos benefícios, está inclusa uma foto com o cantor. O valor? Cinco mil e quinhentos reais. E pasmem: o clique é em grupo de no mínimo quatro pessoas.

Além das memórias que duram para sempre, o Justice VIP Experience oferece entrada prioritária e adiantada, backstage tour para conhecer os bastidores do show no Allianz Parque e o cliente não precisará pegar filas para comprar o itens da lojinha de merchandising oficial. Para completar os benefícios do pacote mais caro do concerto, os fãs ainda vão ganhar conjuntos de prints exclusivos, cordão laminado comemorativo da turnê e um presente especial criado especialmente para os VIP.

No site também estarão disponíveis outras duas modalidades de pacotes VIP nos valores de dois mil reais e mil reais. Vale lembrar que nenhum está incluso o ingresso para o show. Na pista custará cerca de 520 reais, já na cadeira inferior será 580 e na superior, 350. A pré-venda exclusiva para clientes do banco patrocinador acontecerá nos dias 18 e 19 de abril, enquanto a venda para o público geral abrirá dia 20 de abril.