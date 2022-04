Prefeitura lança projeto 'Domingou em Mauá'

Da Redação



08/04/2022 | 13:37



A Prefeitura lança neste fim de semana nova opção de lazer, cultura e esporte aos moradores da cidade. O projeto ''Domingou em Mauá'' terá sua primeira edição neste domingo (10), com série de atividades gratuita sendo oferecidas no estacionamento de funcionários da Prefeitura, no Ginásio Poliesportivo Celso Daniel e no Parque da Juventude. A diversão está garantida. O evento ocorrerá das 9h às 17h. Outras duas datas já foram definidas pelo governo para a continuidade do projeto, 17 de abril e 1 de maio.

Arenas serão montadas para as práticas de esportes como vôlei e futebol. Haverá a oferta de mesas para tênis de mesa, espaço para a prática de patins e as chamadas ''bike família'', na qual duas ou mais pessoas pedalam a mesma bicicleta. Também serão montados brinquedos para a diversão das crianças.

O Ginásio Poliesportivo Celso Daniel estará com as portas abertas para uso da estrura, como banheiros. A piscina poderá ser usada somente para pessoas já cadastradas em algum programa da Secretaria de Esportes e Lazer.

O evento também estará integrado ao Parque da Juventude, que colocará à disposição das pessoas as pistas de skate e as quadras de futebol e basquete. No palco do parque haverá atrações culturais.

A estrutura do ''Domingou em Mauá'' contará ainda com serviços da Prefeitura, como vacinação e cadastro de currículos, além de feira de artesanato e comércio de alimentação (food trucks e tenda da Economia Solidária).

Para quem optar ir de carro ao Paço, o estacionamento de munícipes da Prefeitura (Avenida João Ramalho, 205) estará aberto, assim como o estacionamento do Parque da Juventude (Rua Francisco Ortega Escobar). Em ambos os locais, os munícipes podem parar os veículos gratuitamente.

Para quem vier de transporte coletivo ou a pé, a entrada é pela Rua Vitorino Dell’Antonia (entrada do estacionamento de funcionários da Prefeitura) — também é possível ter acesso ao ''Domingou em Mauá'' pelo Parque da Juventude.