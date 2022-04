Servidores públicos de São Bernardo realizam paralisação por reposição salarial

Heitor Santos



08/04/2022



Os servidores públicos municipais de São Bernardo fizeram uma paralisação hoje (8), em resposta à proposta de reajuste salarial de 6% formalizada pela Prefeitura. Pela manhã, os trabalhadores fizeram uma passeata, que partiu da Praça Santa Filomena e rumou em direção ao Paço Municipal, onde os manifestantes ficaram por 15 minutos e retornaram ao ponto de partida.

Ainda estão programadas mais duas ações da paralisação hoje: uma segunda manifestação na Praça Santa Filomena, às 15h, para uma aula pública apresentando números sobre o reajuste e indicadores de inflação e às 16h haverá um sarau. Às 18h30, os servidores realizam assembleia para discutir se a paralisação será mantida ou não.

Durante esta quinta-feira (7), representantes do Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos) de São Bernardo e da CUT (Central Única dos Trabalhadores) mandaram mensagens de apoio às manifestações. Entre os apoiadores estão Douglas Izzo, presidente da CUT-SP, Daniel Calazans, secretário-geral da CUT-SP, Eunice Lopes, presidente da Fetam-SP (Federação dos Trabalhadores na Administração e no Serviço Público Municipal do Estado de São Paulo ).