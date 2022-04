Kim Kardashian vai a première de novo reality do clã Kardashian-Jenner com Pete Davidson

08/04/2022 | 13:11



Uau. Na última quinta-feira, dia 7, rolou a première de The Kardashians, o novo reality show estrelado por Kris Jenner e suas filhas, Kourtney, Kim e Khloé Kardashian, Kendall e Kylie Jenner.

As irmãs passaram pelo red carpet usando looks arrasadores para a ocasião - Kendall e Kylie não compareceram ao evento.

Kim estava deslumbrante com um vestido justíssimo prateado e foi acompanhada do novo namorado, Pete Davidson. Já Kourtney estava com o agora marido, Travis Barker, com quem se casou, recentemente, em Las Vegas - Landon Parker, filho do baterista do Blink-182, também estava presente.

A esposa de Travis estava também com os filhos que teve com Scott Disick - Khloé foi com a sua filha, True, fruto de seu relacionamento com Tristan Thompson. A matriarca da família, por sua vez, usou um vestido longo rosa e esvoaçante e estava ao lado de seu namorado, Corey Gamble.

Dando o troco?

Scott Disick, 39 anos de idade, ex de Kourteny, foi também na pré-estreia do novo reality do clã Kardashian-Jenner juntinho de sua namorada, Rebecca Donaldson - a modelo é 12 anos mais nova que o emprésario.

Kourtney e Scott tiveram um relacionamento entre 2005 e 2015 e tiveram três filhos juntos.

Vale lembrar que o evento aconteceu apenas quatro dias depois da socialite ter se casado com Barker - e, segundo informações do site Hollywood Life, Disick teria ficado extremamente abalado com o casamento da ex com o músico e isso porque ele teria quase casado de forma semelhante com ela, enquanto eles ainda estavam juntos. No entanto, Kris teria conseguido impedir que a união acontecesse.

A Kourtney quase se casou com o Scott em Vegas há vários anos e a Kris conseguiu a impedir, disse uma fonte ligada às Kardashians ao portal.

Eles quase se casaram lá e a Kourtney lembra disso. Tenha sido ou não apenas por diversão, acabou afetando o Scott. Já foi difícil para ele superar o noivado. Descobrir que eles tiveram uma cerimônia em Las Vegas foi como um soco no estômago.