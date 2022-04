Relacionamento de Neymar Jr. e Bruna Biancardi chega ao fim

08/04/2022 | 13:10



Chegou ao fim? Segundo informações da colunista Fabia Oliveira, Neymar Jr. e Bruna Biancardi não estão mais junto há cerca de duas semanas.

Na festa da irmã do craque, Rafaella, Bruna não compareceu e, naquele momento, a crise já estava instalada entre os dois - na ocasião também surgiu boatos de que Neymar teria ficado com Rafa Kalimann, o que foi negado pela própria apresentadora nos Stories do Instagram.

O fim do namoro teria sido iniciativa da influencer digital - isso porque ela não queria mais viver um relacionamento aberto com o jogador. Além disso, ela teria ficado chateada ao ver que Neymar chamou algumas modelos para assistir a partida do PSG contra o Lorient.

Vale lembrar que o casal estava junto desde agosto de 2021 e sempre foram discretos - os pombinhos postaram fotos nas redes sociais poucas vezes. No entanto, Biancardi sempre era vista em várias imagens com amigos do ex.