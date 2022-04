Operação Grande ABC Mais Segura termina com nove criminosos presos

Da Redação



08/04/2022 | 12:04



O CPA/M-6 (Comando Policiamento Militar de Área Metropolitana Seis) divulgou os resultados da Operação Grande ABC Mais Seguro, realizada nesta quinta-feira (7), com o objetivo de combater a criminalidade, em especial os roubos realizados por motos e os crimes digitais com transferências bancárias, o popular “pix”, e dar continuidade a redução dos crimes em todo o município do Grande ABC.

A Operação constituiu em ações policiais em vários pontos e mobilizou mais de 440 PMs (Policiais Militares) e 215 viaturas, além de Drone, dedicados exclusivamente visando à prevenção e repreensão imediata de crimes através incursões em pontos com incidência criminosa e ações de bloqueios, abordagem, vistorias e fiscalização, principalmente motos, que são usadas com frequência neste tipo de crime.

Desta vez a concentração maior foi em Santo André, onde houve uma forte integração das forças de segurança do município, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil. A Operação teve como resultado a prisão de 9 criminosos, sendo 3 procurados pela Justiça recapturados e outros 6 presos em flagrantes pelos crimes de roubo, furto, receptação e tráfico de drogas, com a apreensão de mais de 2,3 kg de drogas. Com o foco principal em motocicletas, houve fiscalização de 1.100 motos, além de 340 carros, sendo que 13 veículos roubados/furtados foram recuperados, e devolvidos às vítimas.

O Comandante do CPA/M-6, Coronel Hélio reafirmou o compromisso da Polícia Militar em continuar desenvolvendo ações no combate a criminalidade e a proteção das pessoas diuturnamente, visando a maximização dos resultados operacionais e na consequente redução dos indicadores criminais, com uma forte presença policial em toda região.