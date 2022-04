Fátima Bernardes usa look extravagante para receber atração internacional no Encontro

08/04/2022 | 12:10



Fátima Bernardes caprichou no look para apresentar o Encontro nesta sexta-feira, dia 8. A apresentadora estava animada em receber o grupo The Manhattans e decidiu se vestir a caráter.

O grupo vocal de R&B foi formado em 1962 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Em 1980, eles ganharam o Grammy Awards de melhor performance vocal.

- Nós estamos recebendo uma das maiores bandas de soul music do mundo - The Manhattans. Esse ano eles estão completando 60 anos de carreira e vão cantar alguns de seus muitos sucessos, disse Fátima.