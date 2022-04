Olha ela! Carreira de Anitta ganha destaque no The New York Times

08/04/2022 | 12:11



Anitta não para, é sucesso atrás de sucesso e marcas atrás de marcas! Dessa vez, a poderosa se tornou destaque no consagrado jornal The New York Times, que fez uma análise sobre a carreira da brasileira.

Assim que o jornal foi ao ar, foi anunciado a chamada sobre Anitta:

Uma estrela pop brasileira pode quebrar o mercado dos EUA? Anitta diz que sim. Na matéria, a cantora falou sobre os seus projetos e comentou o preconceito envolvendo o funk. Vale pontuar que a poderosa tem apenas 11 de carreira.

Em seguida, o veículo relembrou a participação de Anitta na abertura olímpica, no ano de 2016:

No auge do pânico moral em torno do baile funk, nem estrelas como Anitta saíram ilesas. Quando ela se apresentou na cerimônia de abertura olímpica em 2016 ao lado dos ícones nacionais Caetano Veloso e Gilberto Gil, os críticos se revoltaram contra sua inclusão no evento, descartando-a como favelada.

Em outro trecho da matéria, o jornal fala da possibilidade de Anitta ser o que quiser e a luta das mulheres:

As pessoas sempre quiseram definir as mulheres: ela é do tipo que se casa? Ela é do tipo que gosta de sair?' ela adicionou. Mas eu posso ser as duas coisas, certo?

Nos últimos dias, Anitta deu um spoiler do seu novo álbum, Versions Of Me.