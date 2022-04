Cintia Dicker conta como é a relação com os filhos de Pedro Scooby e Luana Piovani: Ela me elogia. Relação de muito respeito

08/04/2022 | 12:10



Nem toda madrasta é tão má quanto a da Branca de Neve, algumas são bem boazinhas e Cintia Dicker pode provar! A modelo participou do programa Conversa com Bial, na última quinta-feira, dia 7, e contou como é a relação com os filhos do marido, Pedro Scooby.

Atualmente confinado no BBB22, o surfista é pai de três crianças, frutos de seu relacionamento com Luana Piovani: Dom, de dez anos de idade, e os gêmeos Bem e Liz, de seis anos.

- Luana sempre me tratou muito bem e a gente teve uma relação de muito respeito. Ela viu pessoalmente como é meu tratamento com as crianças, e reconhecer isso e ser grata a mim me deixa muito feliz. Ela me manda flores, áudio me elogiando... fico muito tranquila em saber que estou no caminho certo com eles, começou Cintia.

A ruiva ainda entregou que quando conheceu Scooby ficou nervosa em relação às crianças.

- Meu receio era do que eles falariam. Quem é essa pessoa? Por que está com meu pai? Mas eles me surpreenderam muito, são super educados, e isso vem dos pais deles. Eu tive muita sorte. De manhã, quando Pedro esta em casa, acorda cedo, dá café e leva pra escola. Mas a gente faz tudo junto, isso facilitou para as crianças e eu me incluí na rotina deles, não foram eles que tiveram que fazer o que eu queria, eu não mudei nada.

- Eu tenho um amor incondicional, eles me amam, eu os amo. E já tivemos uma conversa: Se eu, um dia, não estiver mais com papai, a guarda será dividida entre eu, ele e Luana. Eles ainda falaram que o papai podia ficar menos, e mais comigo e com a mamãe. Tá tudo resolvido [risos], finalizou.