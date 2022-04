MPB invade palco da Cervejaria Madalena

Da Redação



08/04/2022 | 11:52



Cerveja combina com música, não importa o estilo, e neste domingo (10) o palco da Madalena será tomado pelo melhor da MPB (Música Popular Brasileira) em um Tributo a Tim Maia realizado pela Banda Monallizza.

No repertório as canções mais famosas do Síndico da MPB, entre eles clássicos como Azul da Cor do Mar, Descobridor Dos Sete Mares e Um Dia de Domingo, entre outras. A banda é comandada pelo vocalista Tiago Girotto, que canta e encanta com o seu timbre grave e intenso, idêntico ao do mestre Tim Maia.

No cardápio, mais de 25 torneiras existentes na casa oferecem o melhor da cerveja e chope premium, com diversos estilos como Lager Premium, Bohemian Pilsen, Double IPA, Weiss, Stout, Lager Light, Sandy Lemon, entre outros. Já para matar a fome, o Busger comanda a churrasqueira de pedra vulcânica e traz mais de 13 opções de deliciosos lanches, com carne da melhor qualidade do tipo Angus, além de uma opção vegetariana, que podem ser combinados com qualquer uma das variedades de itens de acompanhamentos, como fritas crispy, dadinhos de tapioca com geleia de pimenta e crispy de queijo gouda. Vale também conhecer a maionese da casa e os hot dogs feitos com salsichas Frankfurt. Se preferir compartilhar um prato, o Frango no Balde é a pedida.

A área do evento é toda coberta, a casa é petfriendly e conta com um espaço kids com monitor para acomodar as crianças, além de vallet para facilitar o acesso.

Os ingressos custam 25 reais por pessoa e estão à venda pelo Sympla. Reservas de mesa para no mínimo 4 pessoas podem ser realizadas pelo Whatsapp (11) 99640-5588.

Serviço:

Tributo a Tim Maia

Ingressos: www.sympla.com.br

Cervejaria Madalena:

Rua Araçatuba, 137 - Santa Maria - Santo André, SP

Site: https://www.cervejamadalena.com/

Instagram: @cervejamadalena

Empório Madalena

Rua Padre João Manoel, 974 - Jardins SP

Instagram: @emporiomadalenasp

Mais informações pelo telefone (11) 4800-0500 e WhatsApp: (11) 9.7133–4650