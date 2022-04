Bariloche terá maior barra de chocolate do mundo na Semana Santa

Redação

Do Rota de Férias



08/04/2022 | 11:55



A Semana Santa em Bariloche, na Argentina, promete ser agitada com a confecção da maior barra de chocolate do mundo. Com 210 metros de comprimento, o doce, que será distribuído gratuitamente ao público na sexta-feira (15), na rua Mitre, foi idealizado para promover a Festa Nacional do Chocolate, que antecede a Páscoa na cidade.

O evento, que ocorrerá de quinta-feira (14) a domingo (17), contará com várias atrações. O Passeio do Chocolate na rua Mitre, por exemplo, será aberto a partir das 14h em todos os dias da festa. Lá, será possível visitar a Casa do Coelho, no Centro Cívico, repelta de chocolates.

As ruas da cidade também ganharão uma decoração especial para celebrar a Páscoa. Na rua Mitre, que reúne a maior parte das chocolaterias locais, haverá intervenções artísticas com ovos gigantes de Páscoa.

A maior barra de chocolate do mundo

Uma das maiores tradições da festa é o preparo da maior barra de chocolate do mundo. O doce ser confeccionado ao vivo na Rua Mitre por 150 mestres do chocolate. Neste ano, a produção ocorrerá na sexta-feira.

O chocolate faz parte da cultura de Bariloche. Quem vai até lá se depara com mais de 25 chocolaterias. A maioria dos estabelecimentos oferece também cafés, bolos e sorvetes artesanais. A produção anual chega a cerca de 1,2 mil toneladas do doce, e a indústria do ramo gera aproximadamente 1,5 mil postos de trabalho.

“A Festa Nacional do Chocolate é um dos eventos esperados tanto por moradores da cidade como por turistas. Esses eventos contribuem para promover Bariloche por meio de sua gastronomia, espaços e produções locais ou provinciais que atraem visitantes e nos fazem crescer como destino turístico”, afirma o secretário de Turismo de Bariloche, Gastón Burlón.

Bariloche na Semana Santa

Confira o que fazer em Bariloche na Semana Santa: