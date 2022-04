Homenagem a João Ramalho marca início das comemorações de aniversário em Santo André

Da Redação



08/04/2022 | 11:20



Santo André deu início às comemorações de aniversário. A manhã desta sexta-feira (8), dia que marca o aniversário fundação do município, começou com homenagens ao aventureiro e explorador português João Ramalho, que fundou a cidade de Santo André em 8 de abril de 1553, chamada na época de Santo André da Borda do Campo, posteriormente elevada a Vila pelo Governador Geral Tomé de Souza. O evento contou com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB), da primeira-dama Ana Carolina Serra e do presidente da Casa de Portugal ABC, Paulo Augusto de Freitas, além de representantes do Tiro de Guerra, Polícia Militar e escoteiros.

"É uma alegria estar aqui nesta manhã. Esperamos muito esse momento acontecer, depois de dois anos a gente pode celebrar de novo o aniversário da nossa cidade. Em março de 2020 havíamos preparado um calendário especial para celebrar os 467 anos do município, aí veio esse que foi o maior desafio da história recente da humanidade. E foi na dificuldade que Santo André se mostrou enorme", afirmou o prefeito Paulo Serra.

A primeira parte da cerimônia foi realizada na Passarela Luso-Brasileira Américo Pinto Serra, na Praça IV Centenário. A Banda Lira executou os hinos de Portugal, do Brasil e de Santo André. Durante seu discurso, o prefeito Paulo Serra destacou o simbolismo das celebrações deste ano, após dois aniversários que aconteceram em meio a uma intensa batalha de combate ao coronavírus. A cerimônia foi finalizada em frente à estátua de João Ramalho, localizada na Praça dos Correios, onde foi colocada uma coroa de flores.

"A comunidade luso-brasileira se sente honrada nesse momento, prestando significativa homenagem ao fundador da nossa Santo André, João Ramalho. Uma cidade que alcançou sucesso absoluto em sua evolução, para satisfação de todos nós que aqui residimos e trabalhamos", afirmou o presidente da Casa de Portugal no Grande ABC, Paulo Augusto de Freitas.

Comemorações

As comemorações na cidade seguem com uma programação riquíssima, ao meio-dia acontece a abertura da Feira da Fraternidade, no estacionamento do Paço Municipal. O evento vai acontecer de 8 a 10 de abril, das 12h às 22h. Serão ao todo 57 barracas com comidas típicas de 12 países, além de atrações musicais, beer trucks, tendas de artesanatos e roupas, espaço kids, brinquedos, cabine com câmera 360º e muito mais. A entrada é uma doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.

Entre os pratos disponíveis, a feira contará com: yakissoba, bolinho japonês, tempurá, hambúrguer artesanal, crepes, buraco quente, pizzas, massas, lanche de mortadela, churros espanhóis, choripan (hambúrguer artesanal de linguiça), além de comidas típicas do Brasil, como os produtos de Cambuci e derivados, feijão tropeiro e torresmo de rolo, entre outros.

Ainda nesta sexta, se apresentam no palco da Feira da Fraternidade Valente e Soberano (13h30), Os Robertos (17h) e Motown – clássicos nacionais (19h30). Todos os eventos e atividades em comemoração ao aniversário de Santo André estão disponíveis no site https://santoandre469anos.com.br/programacao/. As atrações e locais contam com pontos para arrecadação de alimentos, roupas, calçados, cobertores, brinquedos, itens de higiene, entre outros, dentro da campanha “Doar é um ato de amor”, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade.

No fim do dia, Santo André vai ganhar de presente o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes. A cerimônia de entrega do espaço, totalmente revitalizado, terá início às 19h. Será realizado um ato solene, projeção de imagens antigas do emblemático espaço cultural e apresentação ‘Homenagem a Carlos Gomes’, com a Orquestra Sinfônica de Santo André (Ossa).