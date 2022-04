Notebooks gamer: profissões que podem se beneficiar das configurações robustas

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/04/2022 | 10:55



Os notebooks gamer são desenvolvidos prioritariamente para jogadores – como o próprio nome indica. Mas engana-se quem pensa que apenas esse público pode se beneficiar das suas configurações robustas. A realidade é que a tecnologia embarcada neste tipo de máquina também é adequada para executar tarefas de trabalho. Principalmente aquelas que requerem manejo de um alto volume de informações, programas pesados e arquivos gráficos de alta resolução, como fotos e vídeos.

Para exemplificar como os notebooks gamer podem fazer a diferença no dia a dia de diversos profissionais, Samuel Rodegheri, diretor de negócios de computador consumo da Positivo Tecnologia, empresa que detém a marca 2 A.M., elenca alguns recursos ideais para determinados trabalhos.

1. Arquitetos

Programas voltados para design e projetos de arquitetura, em geral, demandam processadores rápidos e uma boa capacidade de memória do computador. Nos casos de profissionais que precisam renderizar imagens em tempo real, por sua vez, um acelerador gráfico acaba sendo ainda mais importante.

“Em um computador clássico é difícil, por exemplo, desenvolver um ambiente virtual no qual o usuário possa caminhar para visualizar um projeto de interiores. Mesmo com imagens estáticas já seria uma tarefa pesada para máquinas tradicionais, com menor poder de processamento. Os notebooks gamer têm como um de seus principais diferenciais, justamente, essa enorme capacidade de trabalhar muitas informações simultâneas e entregar o resultado em tempo real”, explica Samuel.

2. Engenheiros

Os engenheiros civis também precisam de máquinas com processadores rápidos, ótima capacidade de memória e um bom acelerador gráfico, principalmente para rodar programas que permitam planejar e executar uma construção de forma prática e segura. O AutoCAD, por exemplo, é um dos softwares mais usados por esses profissionais. É recomendado para projetos de desenho técnico em 2D e modelagem 3D, atividades que demandam não só componentes robustos, como excelente capacidade gráfica.

“Quanto mais realista for o ambiente virtual projetado, maior será o esforço computacional requerido para que o cliente possa navegar pelo espaço simulado de forma contínua e fluída, sem interrupções e travamentos. Aqui, entra em ação o acelerador gráfico do computador gamer, comumente chamado de ‘placa gráfica’”, destaca o profissional da Positivo Tecnologia.

3. Fotógrafos

Como ponto de partida para os fotógrafos, é fundamental um computador com bastante capacidade de armazenamento para salvar uma grande quantidade de fotos em alta resolução, ainda que existam diversas opções de serviços de armazenamento em nuvem. Além de garantir o backup dos arquivos de forma segura e variada, o notebook de quem manipula documentos pesados e está sempre em movimento demanda altíssima capacidade de processamento, velocidade de leitura e autonomia de bateria.

“Se cada edição de imagem resultar em uma perda de 30 segundos a 1 minuto somente para abrir o arquivo e salvá-lo, o desperdício de tempo do profissional ao final de um projeto será muito alto. Por isso, notebooks gamer equipados com processadores avançados, alta capacidade de memória e armazenamento SSD são mais adequados para este tipo de trabalho”, avalia Samuel.

Para o especialista, outro aspecto muito importante nas máquinas destes profissionais é a fidelidade das cores apresentadas no monitor. “As telas de baixa qualidade apresentam índices de brilho, iluminação e gama de cores que acabam levando a imprecisões em trabalhos profissionais. Isto é, a assertividade nas impressões de foto depende diretamente da forma como a imagem é vista no computador.”

4. Programadores

Programadores precisam de máquinas potentes para rodar ferramentas variadas de forma simultânea, independentemente do tipo de programação, seja web, seja de aplicativos mobile, jogos 3D, inteligência artificial ou qualquer outra. Portanto, além de um bom processador e uma quantidade razoável de memória RAM, o ideal é apostar em um computador com SSD e, principalmente, um que rode da melhor forma possível o programa que o usuário irá desenvolver.

“As capacidades e os recursos do computador usado pelo programador precisam espelhar aquilo que se espera que o usuário tenha na hora de usar o produto que está sendo criado. É fundamental, por exemplo, que um desenvolvedor de games possa rodar o seu próprio jogo na configuração recomendada. Neste caso, o sistema operacional não importa tanto, mas é importante que seja compatível com o conjunto de ferramentas que serão usadas para a programação”, afirma Samuel.

5. Editores de vídeo

Trabalhar com arquivos de vídeo exige bastante de um computador, não só pelo tamanho dos próprios arquivos, mas pelos programas usados para edição e, principalmente, pela quantidade de dados processados. Neste caso, o ideal é ter um computador com processador de vários núcleos e bastante velozes, além de uma boa placa de vídeo, capaz de desafogar o trabalho da CPU e exibir, sem engasgos as imagens na tela.

“Quando parte de um vídeo é editada, as transições precisam ser recalculadas, o que é uma tarefa fácil para um acelerador gráfico, mas bem difícil para o processador principal do equipamento, que está trabalhando em outras frentes simultaneamente. Sendo assim, a finalização de um trabalho pode levar horas em computadores tradicionais e poucos minutos em notebooks gamer, com placa de vídeo dedicada”, conclui Samuel.