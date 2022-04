Charge - 8 de abril de 2022

Seri

08/04/2022 | 10:39



A Toyota desconsiderou o pedido do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), para que a empresa reconsiderasse a decisão de encerrar as atividades no município. Ontem ele se reuniu com os representantes da companhia e ouviu do presidente Rafale Chang que a mudança é irreversível.