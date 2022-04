São Caetano decide manter Axel como técnico do time

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/04/2022 | 09:40



O São Caetano não alcançou o objetivo traçado no Campeonato Paulista da Série A-2. Aliás, não conseguiu chegar sequer à primeira meta, que era obter vaga na segunda fase do torneio. Ainda assim a diretoria decidiu dar mais uma chance ao técnico Axel, que permanecerá no comando para a disputa da Copa Paulista, competição que deverá começar em julho. O comandante já vem participando, inclusive, da montagem do elenco, que terá grande presença de atletas formados no clube.

“Entendemos que o Axel tem muito conhecimento e potencial para comandar o Azulão e trocá-lo agora seria um retrocesso para nosso processo de reestruturação do departamento de futebol profissional. Não faz sentido iniciarmos algo do zero e jogarmos fora tudo que já foi feito. Temos que avaliar as ações, corrigir erros e seguirmos focados diante dos objetivos que traçamos no início da nossa gestão. E posso garantir que com sobriedade e muito trabalho alcançaremos voos altos para o São Caetano”, justificou o diretor-geral do Azulão, Maurício Reigado.

Outra peça que será mantida é o executivo de futebol Márcio Ribeiro – ex-Água Santa –, que chegou na reta final da Série A-2 do Estadual e acabou efetivado pela diretoria azulina.