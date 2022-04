Pênalti no fim dá vitória ao São Paulo sobre o Ayacucho

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/04/2022 | 09:36



Um gol de pênalti de Luciano aos 42 minutos do segundo tempo deu ao São Paulo a vitória na estreia da Copa Sul-Americana, ontem à noite, em Lima, no Peru. Em duelo de muitos gols e reviravoltas no placar, o time brasileiro fez 3 a 2 sobre o Ayacucho, pelo Grupo D. Como Jorge Wilstermann e Everton empataram no outro duelo, o Tricolor lidera a chave isoladamente.

O time peruano demonstrou mais disposição e qualidade do que os são-paulinos – mesmo com escalação alternativa – esperavam. A partida começou em ritmo acelerado e antes dos 23 minutos saíram quatro gols. Logo aos dois, o São Paulo abriu o placar. Marquinhos levantou, Luciano desviou de cabeça e Arboleda empurrou às redes: 1 a 0.

Porém, o time brasileiro não teve muito tempo de comemorar. Aos seis, Barrios aproveitou falha defensiva tricolor, recebeu livre e tocou na saída de Tiago Volpí. Aos 19, os peruanos viraram. Techera cobrou falta, a bola passou por todo mundo, inclusive pelo arqueiro são-paulino, e entrou: 2 a 1.

Aí foi a vez de o São Paulo correr atrás do empate. E conseguiu. Aos 22, Moreira cobrou escanteio na segunda trave, Miranda desviou de cabeça e marcou: 2 a 2. O próprio zagueiro teve a chance de virar, aos 25, aproveitando a sobra, mas isolou.

Do outro lado, aos 26, Volpi errou na saída e, por pouco, Barrios não recolocou o time da casa na frente de novo. No último lance da etapa inicial, aos 47, após cobrança de escanteio de Techera, Luciano tentou desviar e a bola foi contra o próprio gol, acertando a trave.

A segunda etapa teve oportunidades para ambos os lados, mas um pênalti sobre Juan convertido por Luciano deu a vitória ao São Paulo.