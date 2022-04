Loja Solidária recebe itens para doação no mês de aniversário da cidade

Da Redação



08/04/2022 | 08:59



Para comemorar junto da cidade seus 469 anos e fazer parte de mais uma ação social muito importante, a Loja Solidária do Shopping ABC recebe, até o dia 30 de abril, doações de alimentos, roupas, calçados, cobertores, brinquedos e itens de higiene que serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade de Santo André.

A ação integra o calendário de atividades em celebração ao aniversário da cidade, no dia 8 de abril.

“O shopping é um lugar com um grande fluxo de pessoas por dia, então, é fundamental que o empreendimento, ao lado dos seus clientes e lojistas, possa se unir e ajudar quem realmente precisa. Nós abraçamos essa causa e, como parceiros do Fundo Social de Solidariedade da cidade, não ficaríamos de fora dessa ação”, destaca a gerente de marketing do Shopping ABC, Flávia Tegão.

Nesse período de comemoração, a loja solidária é um dos pontos de arrecadação espalhados por toda cidade. O município ainda programa uma série de atividades e atrações durante todo o mês e o calendário está disponível pelo site https://santoandre469anos.com.br/.