Obituário - 8 de abril de 2022







08/04/2022



Fuad Sayar

(Lucianópolis, SP, 19-3-1936 – Santo André, 4-4-2022)

Fuad Sayar veio criança para São Caetano. Viveu os anos dourados da cidade. Participou ativamente do Grêmio Estudantil 28 de Julho e, depois, do Centro Acadêmico, duas entidades que mantiveram uma rivalidade sadia, conforme Fuad Sayar contou aqui em Memória numa série sobre os antigos estudantes de São Caetano, em 2018.

Fuad foi diretor de Recursos Humanos e diretor superintendente do Singrafs (Sindicato Patronal das Indústrias Gráficas). Antes disto, jovem ainda, atuou como revisor do semanário “News Seller”, antecessor do “Diário”.

Filho de Feres Sayar e Ana Julien Sayar, Fuad parte aos 86 anos. Era casado com Maria Helena Mantovani Sayar, pai de Evelyn e Amil Sayar, avô de Natalia e Catarina. Residia em Santo André e seu corpo foi enviado para o Memorial Jardim Santo André.



SANTO ANDRÉ

Emília Batista, 98. Natural de Itamonte (Minas Gerais). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Dalva Pereira de Souza, 90. Natural de Livramento Brumado (Bahia). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Josefa Pereira, 85. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nair da Silva Bernardo, 85. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vilma Leonice Carniel Albino, 77. Natural de Santo André. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Helena Gonçalves, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marisa Poletto Dias de Siqueira, 69. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Sonia Maria Vieira, 67. Natural de Bom Jesus do Galho (Minas Gerais). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonor Andrade Nogueira Seppelfeld, 66. Natural de Nova Itarana (Bahia). Residia no Jardim Orlandina, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Cemitério cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Inácio da Silva, 64. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pedreiro. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Denise Araujo Rupolo Câmara, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Abel Aranha Diniz, 63. Natural de Patos (Paraíba). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Autônomo. Dia 4. Cemitério Municipal de João Pessoa (Paraíba).

Carlos Alberto Xavier de Lima, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos da Silva, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Operador de loja. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Pivetta Filho, 58. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Marina Vieira Alves Silva, 92. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

Luiz Mendes, 86. Natural de Lins (São Paulo). Residia na Vila Brasílio Machado, em São Paulo, Capital. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, em Lins.

Mario Pascoaletto, 85. Natural de Valinhos (São Paulo). Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 4. Jardim da Colina.

Antonio César Formentini, 70. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Francisca Maria da Conceição, 67. Natural de Jardim (Ceará). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Joaquina Martins de Oliveira, 64. Natural de Pocrane (Minas Gerais). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Marcos de Alencar Xavier, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Marli Pereira da Silva, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Maria de Fátima de Paulo Gamba, 59. Natural de Vargem Alegre (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Denis Richard de Jesus Silva, 19. Natural de São Bernardo. Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Ajudante. Dia 4, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Margarete Vieira da Silva, 84. Natural do Estado de Alagoas. Residia em São Paulo, Capital. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Carlos Antonio Bonini, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 4, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Silvia Celerina Tedeschi, 68. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 4. Jardim da Colina.

Luiza Veloso da Silva, 66. Natural de Araripé (Ceará). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Josival Mauricio da Silva, 53. Natural de Coité do Noia (Alagoas). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Alcisia Bispo da Silva, 73. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Paulo Moreira dos Santos, 73. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Almir Marino, 62. Natural de Tupi Paulista. Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Marli Trindade Santana de Faria, 58. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Júlio de Oliveira Belo, 31. Natural de Diadema. Residia no bairro Pedreira, em São Paulo, Capital. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Manoel Ricarte Dantas, 89. Natural de Santa Luzia (Paraíba). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 4, em Santo André. Parque do Grande ABC, em Mauá.

Sebastião Anacareto Stampini, 64. Natural de Visconde do Rio Branco (Minas Gerais). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Nelson Gallo, 63. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Aurora, em São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Cleonice Gomes da Silva, 53. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 4, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Júlia Muselli Grecco, 94. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Colonial, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.