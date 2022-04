Touro de Miami – veja detalhes da estátua em homenagem ao Bitcoin

Redação

08/04/2022 | 08:55



Inspirado no famoso Charging Bull, cartão-postal da bolsa de valores de Nova York, nos EUA, o Touro de Miami é a nova atração da cidade da Flórida. Com um visual futurista, a escultura faz referência ao Bitcoin e ao mercado de criptomoedas.

Touro de Miami

O touro foi inaugurado durante a abertura da conferência Bitcoin 2022, que começou na última quarta-feira (6/4). Desenvolvida com patrocínio da plataforma de negociações de ativos TradeStation, a obra pesa 1.361 kg.

A inauguração da escultura futurista foi o grande destaque do primeiro dia do evento Bitcoin 2022, na última quarta-feira (6/4), no Miami Beach Convention Center. A previsão é a de que, em breve, o touro seja transferido para a faculdade Miami Dade College, onde ficará exposto permanentemente.

Apesar de lembrar bastante a escultura de Wall Street, o Touro de Miami tem uma aparência diferenciada. O corpo se destaca pelo design robótico e tecnológico. Os chifres, por sua vez, são dourados. Já os olhos do animal contam com luzes brilhantes em um tom de azul.

