Santo André reabre hoje o Cine Teatro Carlos Gomes com apresentação da Ossa

Da Redação



08/04/2022 | 08:48



Principal destaque da programação de aniversário de Santo André será a reinauguração do Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes. No dia em que o município faz 469 anos, a Prefeitura entrega a revitalização do local, em cerimônia prevista para as 19h, com ato solene e apresentação Homenagem a Carlos Gomes, com a Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André).

Inaugurado em 1912 pelo italiano Vicenzo Arnaldi, o então Cine Teatro Carlos Gomes localizava-se à Rua Coronel Oliveira Lima. Em 1925 foi transferido para a atual sede pela empresa Arnaldi, Masini & Gianotti. Com estilo arquitetônico neoclássico, o edifício da Rua Senador Flaquer, 110, foi construído por Arthuro Boschetti com boca de cena e a decoração das paredes laterais feitas por Luiz Cereja. Lá eram desenvolvidas atividades diversas, como apresentações musicais e de teatro, projeção de filmes e bailes carnavalescos.

Fechado desde 2008 por problemas estruturais, o local é tombado como patrimônio cultural pelo Comdephaapasa (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André) desde 1992.

O conceito proposto na reforma é o da utilização do edifício como praça coberta. Seguindo os princípios contemporâneos de intervenção em patrimônio histórico, o projeto contempla a transformação em equipamento multifuncional e flexível, voltado às diversas formas de manifestações artísticas e atividades culturais, além da convivência.

O projeto foi desenvolvido pelos arquitetos das secretarias de Inovação e Administração, Manutenção e Serviços Urbanos e Cultura de Santo André, e pelo corpo técnico do Comdephaapasa. As intervenções foram aprovadas pelo conselho.



FEIRA DA FRATERNIDADE

Santo André recebe de hoje até domingo, das 12h às 22h, a Feira da Fraternidade, no Paço. O evento ficou suspenso durante dois anos por causa da pandemia e contará com 57 barracas, ocupadas por entidades assistenciais do município, com comidas típicas de 12 países. Toda a renda será revertida exclusivamente para as instituições.