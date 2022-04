Estado vai mudar a estação de trem de Rio Grande de lugar

Anderson Fattori

O governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), vai anunciar amanhã, em visita a Rio Grande da Serra, mudança de local da estação ferroviária da cidade, última parada da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que corta o Grande ABC. O local será deslocado 300 metros e integrado ao novo terminal rodoviário, que será construído na Rua Prefeito Cido Franco, 230, na região central. O valor da transferência da estação não foi divulgado. Já a construção do terminal rodoviário vai custar R$ 2,7 milhões, recursos do governo estadual por meio Fumefi (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento).

Antes de ir para Rio Grande da Serra, Garcia vai inaugurar, às 9h30, a unidade do Poupatempo da vizinha Ribeirão Pires, em sua segunda visita à região desde que assumiu o comando do Palácio dos Bandeirantes, no dia 31 de março.

A mudança da estação ferroviária e a construção de um terminal rodoviário integrado são demandas antigas dos moradores de Rio Grande da Serra. A atual estação da CPTM obriga os passageiros a cruzar a linha férrea antes de ter acesso às plataformas de embarque e desembarque. No novo projeto, a estação ficará do lado da linha, facilitando o acesso dos pedestres.

“Estarei em Rio Grande da Serra no sábado (amanhã) anunciando a contratação do projeto executivo da estação da CPTM, que é o último ponto (da Linha 10-Turquesa). Dali em diante ela só vai para Paranapiacaba, depois descem a serra os trens de carga. É uma reivindicação antiga porque a estação está do outro lado da linha férrea, toda população atravessa a linha, entra na estação para pegar o trem. Vamos mudar a estação de lado”, confirmou o governador em entrevista à Rádio Bandeirantes.

De acordo com a Prefeitura de Rio Grande da Serra, a estação ferroviária pertence à CPTM. Rodrigo Garcia disse que o projeto inicial foi doado ao Estado. “A MRS, que é a concessionária federal que usa esses trilhos, está doando o projeto para o Estado. Vamos iniciar o projeto executivo, devemos levar de oito a 12 meses para contratar a obra. Esse é um compromisso que tenho com Rio Grande da Serra”, assumiu o chefe do Palácio dos Bandeirantes, sem estipular prazo para finalizar a execução dos serviços.

A CPTM não deu mais detalhes da obra nem revelou a estimativa de tempo que a estação de trem ficará fechada durante a transição, tampouco se haverá alternativa para o embarque e desembarque.

O prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB) comemorou as mudanças. “A distância de 300 metros parece pouca, mas não é. Na maior parte do ano, Rio Grande da Serra é uma cidade muito chuvosa e a população sofre muito, especialmente nos dias de baixa temperatura. E, por essa razão, não fazia sentido o terminal rodoviário ficar afastado da estação de trem. Era fundamental que os dois equipamentos fossem integrados para que pudesse levar mais comodidade aos moradores. É um problema observado desde que eu era dos movimentos populares”, comentou o chefe do Executivo.

TOMBADA

A atual estação ferroviária de Rio Grande da Serra foi construída em 1867, com projeto arquitetônico da São Paulo Railway Company e hoje pertence à CPTM. O local foi tombado pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo), em agosto de 2011, portanto não pode sofrer mudanças estruturais.

Depois de executada a mudança da estação para o novo local, o atual prédio do terminal deverá receber algum equipamento municipal, que ainda não foi definido.



Terminal de ônibus será concluído

Os recursos para a construção do novo terminal rodoviário de Rio Grande da Serra foram assegurados pelo Estado em setembro de 2021, quando foi aberto o processo licitatório. A expectativa é que as obras, que foram iniciadas em março de 2020, sejam retomadas nas próximas semanas.

Além do terminal, o projeto prevê abertura de via pavimentada ligando a Rua Prefeito Cido Franco com a Rua Pastor Aquelino Sartori, além de execução de sinalização viária, de sistema de drenagem, comunicação visual, área para estacionamento, paisagismo e recomposição ambiental. A espectativa é que a intervenção vai beneficiar 50 mil pessoas.

“Trata-se de uma grande conquista para Rio Grande da Serra. Nossa cidade tem 57 anos e ainda não conta com uma rodoviária. Sabemos o quanto essa obra irá impactar positivamente tanto a mobilidade urbana quanto o trânsito em nosso município. É uma das maiores intervenções em nossa cidade”, comentou o prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB).

O terminal rodoviário de Rio Grande da Serra entrou na pauta do governo do Estado há um ano. “Fui recebido pelo então vice-governador (Rodrigo Garcia, agora chefe do Palácio dos Bandeirantes) e pude falar sobre a importância da retomada das obras do terminal rodoviário e de ela ser interligada com a estação de trem. Ele teve a sensibilidade em compreender o problema do município. Sabemos do perigo da travessia diária, tanto de pessoas como de veículos, pelas cancelas da estação de trem”, comentou Claudinho.

O terminal rodoviário vai ocupar área de 11,5 mil metros quadrados em terreno doado pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). O custo total da obra será de R$ 2,7 milhões, recursos integralmente cedido pelo governo do Estado.