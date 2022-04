Após comentários de Cintia Dicker, Maíra Cardi se pronuncia e critica Pedro Scooby: Bom em falar de assunto aleatório

08/04/2022 | 08:10



Eita! Discreta, Cintia Dicker usou as suas redes sociais para comentar sobre o BBB22 e elogiar a paciência do seu marido, Pedro Scooby. A decisão ocorreu após o retorno de Arthur Aguiar e uma conversa que ele e o surfista tiveram na academia

Através de um vídeo nos Stories do Instagram, a modelo falou que jamais teria a paciência de ficar se explicando daquela forma, sem ter feito nada:

- Pedro é muito paciente. Só isso que eu tenho que dizer. Não ia dar conta de ficar me explicando, não. O menino não fez nada. Que loucura, disse ela, que em seguida publicou uma imagem falando sobre vitimismo manipulador.

Esta condição permite criar uma espécie de imunidade que faz parecer que tudo o que ela faz é bem-intencionada. Mas em alguns casos esse vitimismo calculado, seja consciente ou inconsciente, esconde uma chantagem, dizia a imagem.

É claro que horas depois quem se pronunciou foi Maíra Cardi, que não deixa passar nenhum comentário sobre o seu marido em branco. Nos Stories, a coach concordou com Cintia, mas de outra forma:

- Vendo agora o vídeo da Cintia, ela falou o quanto o Pedro foi paciente na conversa com o Arthur e eu sou obrigada a concordar com ela. Realmente ele foi paciente. Sabe por quê? Eu tava assistindo e foi me dando uma agonia porque o Arthur falava de um assunto, ele falava de outra coisa completamente aleatória, iniciou.

E, continuou:

- O Arthur até parava, olhava pra cara dele (e falava): Eu não estou falando sobre isso, nem perguntei disso, estou de boa em relação a esse assunto. Ele (Scooby) tentava mudar o foco pra ver se mudava o assunto, porque estava feio ali pra ele. O Arthur insistia, perguntava, ele falava de outro assunto aleatório. Mas eu estou falando de lilás, Pedro. E o Pedro falava de amarelo.

No final, Maíra ironizou a fama de ser aéreo do Scooby:

- Se bem que o Pedro é bom em falar de assunto aleatório, às vezes nem tenha sido proposital. É que ele é bom em falar de assunto aleatório, além da paciência que ele teve tentando explicar o inexplicável. Cíntia, você tem razão.