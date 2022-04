Prometeon anuncia aporte em Santo André

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



08/04/2022 | 08:02



Na véspera do aniversário de Santo André, a Prometeon (antiga Pirelli) anunciou dois investimentos que, somados, superam os R$ 60 milhões para a fábrica de Santo André. Vão ser gerados 40 novos postos de trabalho.

A primeira fase desta nova rodada de investimentos pela Prometeon será no Test Center Latam, novo laboratório indoor que está localizado dentro da fábrica andreense. Inicialmente, ainda no fim de 2021, a fabricante investiu R$ 5,2 milhões no espaço e, desta vez, o novo investimento, de cerca de R$ 6,5 milhões, aumentará a área para 3.200 m² com estrutura atualizada com equipamentos diversos e novos maquinários. Além disso, o setor contará com novos profissionais, reforçando o desenvolvimento de produtos da Prometeon.

“Este segundo passo dos investimentos no nosso Test Center Latam tem como destaque uma nova máquina que nos permitirá fazer de forma ainda mais moderna e precisa a avaliação de resistência ao rolamento, que está diretamente relacionada à eficiência energética. O pneu, cada vez mais eficiente, vai resultar em menor consumo de combustível e diminuição do impacto no meio ambiente com menor emissão de CO 2”, afirmou Eduardo Fonseca, CEO da Prometeon para as Américas.

A segunda parte do aporte é focada no aumento da capacidade produtiva da linha Agro Radial no Brasil. Sobre isso, Eduardo completa. “Faremos um investimento superior a R$ 55 milhões buscando atender à crescente demanda do mercado de agro. Cabe destacar que o coração do agro global da Prometeon é aqui no Brasil, por isso este investimento nos permitirá continuar crescendo, com mais colaboradores e maquinários mais modernos. O aumento anual na produção será na casa dos 20%.”

CEO Global da Prometeon, Roberto Righi destacou a importância do Brasil para a fabricante de pneus. “Para a Prometeon, o Brasil é um mercado extremamente relevante. É um dos nossos principais centros de pesquisa e desenvolvimento do mundo, além de participar de forma destacada em todos os segmentos em que atuamos. Continuamos investindo no Brasil e acreditando que podemos fazer ainda mais por ele, por isso, este novo passo que estamos dando agora será extremamente importante para o futuro da companhia no País.”

O prefeito Paulo Serra destacou a importância do investimento na véspera do aniversário do município. “A cidade de Santo André tem sido premiada por incentivar o empreendedorismo e incentivar investimentos”, declarou.

Com os novos investimentos, serão contratados cerca de 40 colaboradores para as funções de engenheiros, técnicos e operadores de maquinário.