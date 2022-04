Douglas Silva é o novo líder do BBB22!

08/04/2022 | 01:11



Como você acompanhou, Arthur Aguiar está de volta ao jogo do BBB22.

A volta do brother trouxe certa tensão para a casa, pois todos já haviam desistido da hipótese de que este era um paredão falso.

Agora é hora de seguir com o jogo e nada melhor para isso do que uma provinha do líder, não é mesmo? A prova desta quinta-feira, dia 7, foi de memória e sorte!

Os participantes sortearam os números das posições em que jogariam. Para começar, eles precisaram pegar quatro cards em piscinas de bolinhas, mas eles puderam fazer isso tranquilamente pois haviam cards para todos. Em seguida, eles se posicionaram em suas devidas bancadas.

Eles precisavam encontrar em um painel cheio de portinhas imagens iguais às de seus cards. Cada um poderia dar um palpite em sua vez e caso acertasse, faria um ponto. Caso errasse, a portinha aberta seria fechada.

A primeira pessoa a pontuar foi a Natália.

O jogo seguiu e em certo momento Gustavo encontrou uma portinha coringa, que lhe deu o direito de eliminar alguém da prova. Ele escolheu eliminar Linn da Quebrada, que estava na frente com três cards.

Com o passar das rodadas, a disputa ficou acirrada entre Douglas, Gustavo, Arthur, Jessi e Paulo André, Eliezer, todos com três cards. Até que então quem levou a melhor e conseguiu conquistar o quarto card foi Douglas!

Ele escolheu colocar no VIP Gustavo, Pedro Scooby e Arthur Aguiar.